«La nuevas tecnologías son un recurso pedagógico para aprender a combatir»

Santiago Aguado, coronel director de la Academia de Caballería de Valladolid

Nacido en Madrid (1965), el coronel Santiago Aguado no oculta su satisfacción por dirigir uno de los cinco centros de formación superior castrense del Ejército de Tierra, en el que hace 28 años se formó y salió también como oficial. De ellos, siete y medio ha estado en el extranjero (Estrasburgo, Lisboa, Bosnia-Bosnia y Herzegovina, Kosovo, y Afganistán).

–Usted estuvo en esta Academia como alumno, ¿qué diferencias encuentra ahora que ostenta la dirección del centro?

–Fundamentalmente los planes de estudio. Estuve entre 1987 y 1989. Antes se hacía el primer y segundo curso en la Academia General de Zaragoza y los otros dos en Valladolid. En la actualidad, los oficiales hacen el quinto curso en este centro, mientras que los sargentos realizan otros dos cursos que equivalen al título de Técnico Superior, y un año de formación específica en Caballería.

–¿Y respecto a la formación?

–Estaba muy adaptada a aquellos tiempos y a las necesidades del Ejército de entonces. Los cometidos para los que se nos preparaba eran mirando para dentro del país, mientras ahora buena parte de la formación va encaminada a las misiones en el exterior. En aquellos años, las unidades eran más grandes y con otros medios diferentes. Los cadetes reciben ahora una formación enfocada a la seguridad y estabilización, así como de un conocimiento global y de las dinámicas internacionales. Cualquiera de los alumnos que han finalizado el curso saben que pueden ser destinados a Mali o Líbano.

–¿Y del armamento?

–El rendimiento que obtenemos se logra principalmente por la introducción de las nuevas tecnologías. Cuando el alumno se enfrenta al medio en un conflicto sabemos que ha tenido una formación que está respaldada por las prácticas de simulación apoyadas en aplicaciones informáticas. Las nuevas tecnologías son un recurso pedagógico también para aprender a combatir. Son imprescindibles para las Fuerzas Armadas, por economía y rendimiento. Un simulador nos facilita no solo aprender a tirar, sino analizar cuales son los defectos y corregirlos.

–¿Qué perfil tiene el cadete?

–Son personas jóvenes que tienen claro por qué quieren ingresar en el Ejército, y en los que la motivación económica hoy no es primordial. El factor de la crisis, que pudiera haber hace unos años, hoy no es determinante. Una diferencia a mi época es que cerca del 70% no tiene antecedentes familiares castrenses. Entonces, el 55% procedían de ámbitos militares.

–¿Muchos aspirantes a plazas de oficiales y suboficiales se quejan de que se pide un nivel de nota elevado para ingresar?

–Hay mucha exigencia porque también existe mucha competencia de candidatos, gracias a Dios. Y es que el acceso a la carrera militar es duro porque así se determina para esta profesión. De todos modos, las actuaciones y presencias en los institutos y colegios, para explicar como es esta entrada, favorecen un mayor conocimiento para los que deciden ingresar. Las charlas de captación, por medio de la denominada Cultura de Defensa, han permitido tener mayor conocimiento de nuestro cometido. Por otra parte, durante el periodo de formación, y el número de alumnos reducido, nos permite detectar en un primer momento si alguien no está preparado para esta vida.