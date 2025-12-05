El Niño Jesús de la Diputación nace en la monumentalidad de Albarracín

Un viaje en el tiempo paisajístico , arquitectónico y espiritual. Un recorrido patrimonial pero sobre todo de encuentro humano hasta asistir en la Natividad. Y es ... que este año Jesús nace en Albarracín. La Asociación Belenista Castellana ha recreado el Belén Monumental del Palacio de Pimentel en este municipio que está considerado uno de los lugares más bonitos de España por lo que disfrutar de este montaje es algo así como asistir es como una historia que contar: las calles estrechas y empedradas, las casas con balcones de madera y las plazas pintorescas ofrecen una experiencia única en un espacio de 36 metros cuadrados donde conviven más de 100 figuras.

La Institución Provincial ha presentado este viernes esta original creación partiendo de que Albarracín no es solo un destino para los amantes de la naturaleza y la aventura, sino también para los interesados en la historia. Es más, sus misterios y leyendas, junto con su impresionante patrimonio arquitectónico, hacen de esta localidad un lugar fascinante para recorrer; por ello está propuesta por la UNESCO para ser considerada como Patrimonio de la Humanidad a la vez que se monetizan con los episodios más relevantes alrededor del nacimiento del Niño Jesús.

A través de sus calles, plazas y rincones más representativos vamos recogiendo las distintas escenas, como explicaba el propio Ricardo Rodriguez, el presidente del colectivo belenista, que presentó la cita como uno de los eventos culturales y religiosos más esperados del calendario anual de Valladolid. El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, asistió a esta presentación donde se han afanado en conseguir los máximos detalles un buen grupo de voluntarios de la asociación durante este año y, más en concreto, durante las últimas fechas para ensamblar todas las piezas de este icónico lugar a las puertas de las fiestas navideñas. El dirigente institucional señaló que, con la llegada de estas fechas, «el Palacio de Pimentel vuelve a convertirse en un espacio de tradición con la inauguración del Belén Monumental, que cada año reúne a miles de visitantes».

«No hemos tratado de llevar a cabo una copia exacta de la ciudad, sino más bien, ambientar dichas escenas en los monumentos más representativos de la misma», comentaron los maestros belenistas para detallar que el recorrido de la visita se inicia en la recreación de unos hornos de cemento típicos de la zona en los que se ha ubicado la Anunciación del Ángel a los Pastores. Se continúa por la puerta de Molina, con sus sólidos torreones por donde se entra a la ciudad amurallada y que está ubicada en la calle del Carmen, enfrente de la Casa de la Julianeta. Por esta puerta y cruzando el puente de Rudilla, sobre el Guadalaviar, saldrá la Sagrada Familia en su huida a Egipto. Al fondo, se ha destacado en lo alto la Catedral del Salvador con su torreón en la que podemos ver a Jesús entre los doctores. También reconocen haberse permitido abrir una plazuela en la que se ubica un típico mercado rural y una fuente donde abastecerse de agua.

Siguiendo la calle que lleva a la Plaza Mayor, la Anunciación a la Virgen puede verse en el interior de una de las casas de la localidad, en unas habitaciones decoradas con primor. Alrededor de la plaza donde desembocan la calle de Santiago, la del Chorro y la de Azagra y en la que destaca el edificio de la Casa Consistorial se encuentran escenas como el Empadronamiento, el Edicto de Herodes, San José y la Virgen buscando posada y cerca de la escalinata de la calle Santiago está ubicada la Visitación de la Virgen a Santa Isabel.

El río Guadalaviar atraviesa todo el espacio. En lo alto de la ciudadela destaca la muralla, en su conjunto, con la torre del Andador. Ya en las afueras del recinto amurallado, según describieron los artífices del montaje, la ermita del Carmen, prácticamente casi al final del recorrido del Belén está la representación del misterio de la Natividad de Nuestro Señor. Cierra el recorrido una bonita cascada.

El Belén permanecerá abierto hasta el 6 de enero de 2026, con horario de lunes a domingo de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas. El 24 y 31 de diciembre abrirá solo en horario de mañana, y el 1 de enero permanecerá cerrado.

Entrega de premios de postales navideñas

Durante el acto, el presidente de la Diputación entregó el premio del Concurso de Postales Navideñas, en el que han participado usuarios de los talleres ocupacionales y prelaborales, centros de día y viviendas tuteladas de la Red Rural Integrada de Servicios para Personas con Discapacidad.

La postal ganadora, de Fernando Frutos Sastre, titulada 'Un día para la historia' perteneciente al Taller Prelaboral de Pinoduero, será empleada por la institución para felicitar oficialmente la Navidad, mientras que la mención especial que ha sido para José Luis Marcos Álvarez por su postal 'Feliz Navidad. 25 años juntos' del Taller Ocupacional de Cigales, se utilizará para felicitar la Navidad a través de redes sociales.