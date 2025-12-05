El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El belén de la Diputación, en el Palacio de Pimentel. A. Mingueza

Valladolid

El Niño Jesús de la Diputación nace en la monumentalidad de Albarracín

La Asociación Belenista Castellana recrea en el Palacio de Pimentel este enclave, donde sobresalen multitud de detalles paisajísticos y arquitectónicos recorridos a su vez por el río Guadalaviar hasta encontrarse con la Natividad

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:48

Comenta

Un viaje en el tiempo paisajístico , arquitectónico y espiritual. Un recorrido patrimonial pero sobre todo de encuentro humano hasta asistir en la Natividad. Y es ... que este año Jesús nace en Albarracín. La Asociación Belenista Castellana ha recreado el Belén Monumental del Palacio de Pimentel en este municipio que está considerado uno de los lugares más bonitos de España por lo que disfrutar de este montaje es algo así como asistir es como una historia que contar: las calles estrechas y empedradas, las casas con balcones de madera y las plazas pintorescas ofrecen una experiencia única en un espacio de 36 metros cuadrados donde conviven más de 100 figuras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  2. 2

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  3. 3

    Tensión familiar en la Audiencia de Valladolid para saber quién esquilmó la cuenta de la abuela
  4. 4

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  5. 5 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  6. 6 Cambios en la tarjeta Buscyl para menores de 15 años
  7. 7 Asuntos Internos encuentra pruebas «fehacientes» y «abundantes» indicios contra el jefe de Estupefacientes detenido
  8. 8 Multitudinario adiós a José Luis Cienfuegos, la mirada «curiosa, valiente y abierta» que es ya historia del cine
  9. 9

    Un cambio del PGOU por sentencia desatasca al menos 400 pisos entre la antigua azucarera y Findus
  10. 10 La Junta pagará en enero a sus empleados los atrasos de 2025 y una subida salarial del 4%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Niño Jesús de la Diputación nace en la monumentalidad de Albarracín

El Niño Jesús de la Diputación nace en la monumentalidad de Albarracín