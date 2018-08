Rincones de Valladolid donde refugiarse del calor 01:34 Dos jóvenes toman el sol en Valladolid. / Gabriel Villamil La ciudad acoge multitud de espacios donde mantenerse a salvo de la primera ola de calor del verano EL NORTE Valladolid Miércoles, 1 agosto 2018, 21:06

Tras un mes de julio marcado por las suaves temperaturas, la primera ola de calor del verano ya está aquí. Agosto ha comenzado con un aumento considerable de las temperaturas que se prolongará, al menos, hasta la próxima semana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja en toda la provincia de Valladolid, de «riesgo importante», dadas las elevadas temperaturas que se esperan.

En Valladolid, los días más calurosos serán el jueves y viernes, donde se preven máximas de 39º C, las más altas de Castilla y León junto con Zamora y Salamanca. Aunque para muchos vallisoletanos la ola de calor «todavía no se nota mucho», tal y como afirma una vecina, Celia Martín, tendrán que ponerse a salvo para los calurosos días que llegan.

Este miércoles, aunque la capital ha registrado una máxima de 38º C, entre las 15.00 horas y las 19.00 horas, según la AEMET, muchos se han echado a la calle para recibir al calor de la mejor forma posible. «Es verano, tampoco vamos a quejarnos», asegura Teresa Sierra, leonesa que está disfrutando de «unos días» en la ciudad. «Todavía no lo hemos notado, no ha empezado a hacer calor de verdad por las noches», continúa.

La ciudad alcanzará máximas de 39º C durante este jueves y viernes

Cuando las temperaturas suben, cualquier sitio es adecuado para refugiarse del sol. Sin embargo, muchos vallisoletanos se hacen la misma pregunta: ¿Qué lugares son idóneos para mantenerse a salvo del calor en la ciudad? No hay por qué alarmarse; Valladolid acoge multitud de espacios donde mantenerse fresco y, además, se puede disfrutar del verano.

1. Chapuzón en la piscina... o la playa

El primer alto en el camino es la Playa de Las Moreras. Es el sitio por excelencia donde refrescarse en Valladolid. No tiene nada que envidiar a las playas de la costa; zona de baño, arena, chiringuito y actividades de ocio como piragüismo o pistas de fútbol y baloncesto. Es incluso un lugar de obligada visita para todo turista que pisa la capital en verano. ¿Qué más se puede pedir?

«Hemos ido al río a refrescarnos y aislarnos del calor. Es una opción muy buena», afirma Laura Eggen, una turista norteamericana que ha escogido Valladolid para disfrutar de sus vacaciones en España. «Venimos a la playa para estar más a cubierto, no estar expuestos a calores de más de 40 grados», incide Ezquiel García.

Para quienes no les guste tanto la opción de Las Moreras, siempre les quedará acudir a la piscina para darse un buen chapuzón.

2. Campo Grande

Es un oasis en medio de la ciudad. Los propios vallisoletanos lo definen como una de las «joyas» de la ciudad. «Campo Grande es el lugar idóneo para mantenerse fresco, y más en personas como yo, que llevo muy muy mal el calor, no lo soporto», subraya Félix Florez, vecino de la capital. «Se está muy agusto, muy cómoda», incide Celia Martín.

«Uno de sus encantos es que es fresco natural, no artificial. Es de los lugares que hay que visitar siempre en Valladolid si quieres refugiarte del calor», afirma Manuel Francisco, kioskero en el parque urbano. A pesar de las elevadas temperaturas, la gente «sigue acudiendo al parque. «Retrasan su visita, pero a partir de las ocho de la tarde, esto está lleno», continúa Manuel Francisco.

3. Museos y exposiciones

Si hay algo de lo que Valladolid puede presumir es de la amplia y potente oferta de la que dispone en cuanto a museos y exposiciones se refiere. «Vamos a ver una exposición ahora mismo, es una de las mejores opciones para mantenerse frescas», indica Teresa Sierra. El Museo Patio Herreriano, el Museo de la Ciencia, el Museo de Escultura o el Museo Oriental son solo algunas de las opciones de las que tanto turistas como vallisoletanos pueden disfrutar durante todo el año.

4. Terrazas

Las terrazas de verano son necesarias. Así al menos lo avalan miles de clientes que no dudan en combatir el calor con una bebida fría o un helado. «Hay que beber mucha agua y refrescarse con helados», apunta la leonesa Teresa Sierra. A las 18.00 horas de este miércoles, la mayoría de terrazas de la Plaza Mayor están prácticamente vacías. Solo se salvan un par de ellas, las que están a la sombra. «Hace mucho calor y vamos a una terraza, pero a la sombra», sostiene Laura Eggen, quien, a pesar del calor, disfrutará de los últimos días en Valladolid junto a su pareja «al máximo».