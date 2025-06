Una marcha contra la masacre en Gaza reivindica la enseñanza de los derechos humanos en el aula

«Tienen que estar en el aula. Es fundamental que los alumnos conozcan qué son los derechos humanos y cómo se vulneran en determinadas circunstancias», ... dice María Jesús Izquierdo, profesora de Educación de Adultos, convencida de que este tipo de enseñanzas son fundamentales para formar personas «con opinión propia y espíritu crítico». Lo dice mientras camina a la vera del Canal de Castilla, en una caminata de 32 kilómetros que partió por la mañana de Dueñas y va a desembocar, horas después, en La Victoria.

Allí, en la plaza de San Bartolomé, tuvo lugar la lectura de un manifiesto en el que se recordó de que la acción celebrada este sábado en Valladolid (y en otros puntos del país) es una muestra de apoyo a la Marcha Global a Gaza, que con casi 4.000 participantes camina desde el viernes desde Egipto al punto fronterizo de Rafah (a 32 kilómetros de Gaza) para abrir un pasillo humanitario. Esta distancia simbólica es la que se ha recorrido junto al Canal de Castilla, en una convocatoria organizada por Educación con Palestina, un colectivo integrado por docentes. Entre sus miembros está Olga Saldaña, profesora de Filosofía en Secundaria y participante en la marcha de este fin de semana.

«Es importante informar a los alumnos sobre qué son los derechos humanos y alertarles de que estamos asistiendo a un genocidio en directo. Como profesores, tenemos que concienciarnos de que la educación no puede estar al margen de algo tan consensuado como son los derechos humanos», asegura Saldaña, quien subraya que esta plataforma Educación con Palestina tiene especial presencia en Madrid y Castilla y León, aunque cada vez hay más implicados en Andalucía o Murcia.

Ampliar Un momento de la marcha junto al Canal de Castilla. P. R.

«Desde el pasado 10 de diciembre, todos los martes acudimos a clase con las camisetas de la organización. A veces no hace falta hablar las cosas para hacerlas visibles, pero eso no supone que las tengas que ocultar», dice Saldaña, para quien este tipo de acciones son hoy más necesarias todavía.

«Yo no he vivido nunca una situación como esta, donde hay una vulneración tan clara de los derechos humanos. No es solo que esté muriendo gente, es que también se les está privando de la comida y de la ayuda humanitaria, que no llega a la población de Gaza» por el bloqueo israelí.

«Ahora más que nunca, ante la ofensiva final de este genocidio planificado y consentido contra la población civil palestina, es necesaria la respuesta de nuestra sociedad, especialmente en el ámbito educativo, para impedirlo», dice el manifiesto de los convocantes, donde insisten en que «hay que promover en el ámbito educativo la conciencia contra el genocidio del pueblo palestino, mediante acciones colectivas como las marchas que hemos compartido en estos días».

Ampliar Olga Saldaña, María Jesús Izquierdo y Yasmin El-Asi Seco, en un momento de la marcha. P. R.

«Como ciudadana, es fundamental no permanecer ajena a lo que ocurre. Como docente, hay que defender la enseñanza de los derechos humanos», resumeIzquierdo, quien camina al lado de Yasmin El-Asi Seco, farmacéutica vallisoletana de raíces palestina, quien se mostró «agradecida y emocionada por la solidaridad y empatía de los participantes en la marcha, que se han puesto en el lugar de más de dos millones de palestinos bloqueados que están siendo asesinados mediante las bombas y el hambre».