Manuel Saravia continuará como teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Valladolid Manuel Saravia (izquierda) y Óscar Puente, durante un pleno en el Ayuntamiento de Valladolid. / A. Mingueza PSOE y Toma la Palabra se reunirán el próximo lunes para negociar las condiciones de un posible pacto de gobierno EVA ESTEBAN Valladolid Jueves, 30 mayo 2019, 18:17

«Las cartas ya están sobre la mesa», aunque tal y como asegura el alcalde en funciones de Valladolid, Óscar Puente, por el momento no harán pública su propuesta de organización en el gobierno municipal. Mantendrán esta postura «al menos», dice, hasta el próximo lunes, cuando Partido Socialista (PSOE) y Toma la Palabra (VTLP) se sienten a negociar un más que probable acuerdo para reeditar el gobierno municipal. «Por respeto a ellos, más que nada, no vamos a decir nada. Obviamente queremos hablarlo primero con ellos», argumenta.

Por el momento, según cuenta, si bien es cierto que de manera interna sí que bajarado varias «posibilidades» a la hora de repartir las diferentes concejalías -hasta ahora han sido ocho, pero Puente ha dejado clara su intención de incrementar el número de áreas municipales, de concejales con responsabilidad-, aún no «hemos entrado en concrecciones». «Cada cosa a su tiempo», añade.

No obstante, lo que sí ha confirmado y avanzado Puente este jueves es que «contamos» con que el candidato de VTLP, Manuel Saravia, continúe como primer teniente de alcalde. «El otro día lo comentamos y ese es el propósito, pero el lunes tenemos que sentarnos y hablar de todo ello. Todo lo demás son especulaciones y rumores», insiste el alcalde. Además, según recoge Efe, Puente ha incidido en que, cuando le ha tocado coger las riendas del Consistorio porque «yo no estaba», Saravia «lo ha hecho estupendamente, no tengo ningún problema en que continúe al frente de esa responsabilidad».

Hasta la fecha, no han mantenido más que un contacto informal. Y todo apunta a que no habrá más hasta el lunes. Ese primer acercamiento tuvo lugar este miércoles, 29 de mayo, minutos antes del mediodía, tras la Junta de Gobierno Local. A la salida de la reunión, ambas partes, sin entrar en detalles, avanzaron su predisposición para reeditar la fórmula de mandato de los últimos cuatro años.