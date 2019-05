Puente confirma a Saravia que Toma la Palabra es su «mejor opción» para gobernar Valladolid Manuel Saravia y Óscar Puente. / A. MINGUEZA El teniente de alcalde en funciones considera que lo lógico es que su formación gestionara la mismas áreas, aunque subraya que «nada es irrenunciable» J. A. VALLADOLID Miércoles, 29 mayo 2019, 14:22

El teniente de alcalde y concejal de Urbanismo en funciones, Manuel Saravia, ha confirmado, tras concluir la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, que Puente piensa en Toma la Palabra como la primera opción para formar gobierno. «Nos ha reiterado lo que ha dicho públicamente, que él considera que la mejor opción sería intentar mantener un gobierno entre los dos partidos», ha asegurado. En el encuentro, se han sentado el alcalde en funciones y los otros dos ediles de Toma la Palabra, María Sánchez y Alberto Bustos, así como Charo Chávez y el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, y el propio Saravia. Una reunión en términos «muy cordiales».

«Hemos hablado del diágnostico, de cuál había sido el sentido de las elecciones recientes, del funcionamiento general del mandato y de los temas de los que deberíamos hablar para analizar la posibilidad de llegar a un tipo de acuerdo para gobernar conjuntamente. Solo ha sido un tanteo», ha subrayado Saravia. A su juicio, esta negociación no se debe plantear como un reparto de concejalías. «El problema, que no lo fue anteriormente, es que no se plantee como una cuestión de proporciones; el decir hay tantos concejales elegidos en un grupo y tantos en otro, luego el reparto es este», ha insistido.

Para Saravia el compromiso tendría que ser el de crear un gobierno «que interesase para una política de progreso, para unos temas concretos, no se trata de distribuir responsabilidades entre unos grupos y otros, sino del contenido». No obstante, sí se ha mostrado favorable a que Toma la Palabra siga gestionando las áreas de Urbanismo, Medio Ambiente y Participación Ciudadana. «Estando las personas que estamos y la experiencia que hemos acumulado, hay cosas que parecen razonables, pero nada es irrenunciable. Ese es un aspecto que parece lógico, aunque puede haber departamentos que se pueden fusionar, hay que verlo en conjunto», destaca.

Saravia espera poder avanzar en un acuerdo a principios de la próxima semana, ya que su formación debe hacer una consulta al censo antes de tomar una decisión.