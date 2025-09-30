El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Valladolid

La plantilla de Frenos y Conjuntos saca su protesta a la calle para exigir «respeto, porque la gente va a trabajar con miedo» 

El Comité de Empresa afirma que la huelga que ha parado la producción puede dejar sin piezas a gigantes de la automoción como «Renault, Iveco o Stellantis»

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:06

«Sobre todo pedimos respeto, porque llevamos una temporada que se nos está tratando muy mal. Con despidos y constantes amenazas. La gente viene a ... trabajar con miedo todos los días». Es lo que ha denunciado Valentín Gimeno, de CGT, el presidente del órgano de representación de los trabajadores de Frenos y Conjuntos, en el arranque de la manifestación que les ha sacado a las calles de la ciudad este martes, encabezada precisamente por una pancarta en la que exigían «dignidad».

