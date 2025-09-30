La plantilla de Frenos y Conjuntos saca su protesta a la calle para exigir «respeto, porque la gente va a trabajar con miedo» 

«Sobre todo pedimos respeto, porque llevamos una temporada que se nos está tratando muy mal. Con despidos y constantes amenazas. La gente viene a ... trabajar con miedo todos los días». Es lo que ha denunciado Valentín Gimeno, de CGT, el presidente del órgano de representación de los trabajadores de Frenos y Conjuntos, en el arranque de la manifestación que les ha sacado a las calles de la ciudad este martes, encabezada precisamente por una pancarta en la que exigían «dignidad».

La filial de Lingotes Especiales emplea a 115 personas en Valladolid, de las que en torno a 80 se dedican a labores de producción y el resto a tareas de oficina, según el máximo responsable del Comité de Empresa. Todos están llamados a la huelga indefinida que arrancó este 29 de septiembre, pero es en la fábrica donde está teniendo una mayor incidencia. «El seguimiento es del 100%, está totalmente parada», ha asegurado Gimeno, lo que implica que no están saliendo los discos de freno que mecanizan para los grandes de la automoción, el grueso de lo que manufacturan junto con los embragues bimasa .

Entre los clientes de la factoría de Frenos y Conjuntos figuran gigantes del sector como «Mercedes, Renault, Iveco o el Grupo Stellantis», enumeraba Julián Miguel, el portavoz de los delegados de UGT, quien reconocía que «es posible que alguna marca se quede sin piezas». «El automóvil trabaja con stocks muy justos y una parada de dos o tres días puede suponer falta de suministro», confirmaba el presidente del Comité, que acto seguido afirmaba que «la plantilla está a tope y vamos a intentar llegar hasta el final, vamos a intentar llegar a un acuerdo justo».

Esta reivindicación pasa por forzar a la compañía a cumplir el convenio provincial del metal, como ocurría hasta ahora, puesto que carecen de uno propio. Una regulación que incluía una subida salarial del 3% para 2025 que no se ha materializado en sus nóminas. A esto se suma la petición de que «se nos mejore la jornada laboral, puesto que trabajamos muchísimos fines de semana y hay gente que apenas tiene días para conciliar con su familia», explicaba Valentín Gimeno. A estas demandas el representante de CC OO, Andrés Bastardo, añadía otras tan simples como «que nos laven la ropa o que nos den un frigorífico para la sala de la gente que se queda a comer», así como que el tiempo del bocadillo compute como jornada.

Tracas y una gran variedad de lemas

Lo han reivindicado con una marcha que ha partido a las 10:45 horas desde la planta, escoltados por agentes de la Policía Nacional a los que abrían paso los efectivos de la Policía Local que se han encargado de cortar el tráfico a su paso. Una demostración de fuerza que ha reunido a más de un centenar de personas que han coreado una gran variedad de lemas en medio del humo rojo y negro, las banderas y las sirenas con las que también han hecho notar su presencia. Entre otros, el clásico «¡no hay, no hay, no hay otra manera, o con la patronal, o con la clase obrera!», «¡obrero organizado, patrón acorralado!», «¡obrera, si no luchas nadie te escucha!», «¡la fuerza del obrero, la solidaridad!», «¡contra los privilegios de los explotadores, la huelga general de los trabajadores!», «¡la patronal solo entiende este mensaje: boicot, vuelve el sabotaje!», «¡sus beneficios, nuestros sacrificios!» o incluso «¡ellos hacen caja, nosotros al cajón!».

Ampliar La plantilla de la filial de Lingotes concentrada ante su sede de la calle Colmenares de la ciudad. R. J.

Las consignas han estado aderezadas por sonoras tracas, petardos y bocinas durante todo el recorrido, que ha discurrido de manera tranquila por la avenida de Burgos, el Puente Mayor, el paseo de Isabel la Católica, San Ildefonso, la plaza Zorrilla y la Acera de Recoletos hasta llegar a la sede de Lingotes, en la calle Colmenares, 5, que estaba vigilada por una decena de antidisturbios. Allí, ante el portal, los gritos que más se han escuchado han sido los de «¡huelga, huelga!», junto a una gran pitada dedicada a la Dirección. Y allí ha sido también donde el presidente del Comité ha insistido en que «llevamos mucho tiempo sufriendo constantes ataques, amenazas de ERTE, de ERE y despidos (en referencia a los once que se ejecutaron el pasado marzo). Siempre planea la sombra de que la gente se va a ir a la calle y la gente no se atreve a coger bajas» a pesar de las dolencias que les aquejan, ha dicho.

Por eso el manifiesto que ha leído en nombre de sus compañeros ha comenzado con un «basta ya» dirigido a los directivos, a los que Valentín Gimeno ha acusado de «mala fe» por usar «continuos trucos legales para intentar sacarnos del convenio». Al hilo de esto, ha solicitado a la empresa «que se siente a negociar en serio, sin trampas, con sus trabajadores», y le ha pedido además «que nos traten con dignidad a los trabajadores de Frenos, que no somos el patio trasero de Lingotes y queremos acuerdos justos, que dejen de ponernos vericuetos legales para intentar descolgarnos del convenio, que respeten los acuerdos que tenemos, que tampoco los respetan, y que respeten el convenio provincial. Y si no lo hace, esto es lo que se va a encontrar de frente», ha sentenciado en referencia a los concentrados, que le han secundado entre aplausos.