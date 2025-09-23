La plantilla de Frenos y Conjuntos vuelve a la huelga tres años y once despidos después

Los 115 trabajadores de la empresa Frenos y Conjuntos, filial de Lingotes Especiales, están llamados de nuevo a una huelga indefinida tres años y medio ... después de la última movilización de este tipo y cuando han transcurrido apenas seis meses desde el despido de once empleados. La firma de automoción, dedicada fundamentalmente al mecanizado, pintado y montaje de discos de freno, se fundó en 1997 con el nombre de Braling Conjuntos y fue adquirida en 2004 por su actual matriz.

El paro se iniciará el próximo lunes 29 de septiembre a las 6:00 horas y ese mismo día están previstas concentraciones en todos los turnos a la entrada de las instalaciones, ubicadas en el número 53 de la avenida de Burgos de Valladolid. Serán cuatro y tendrán una hora de duración salvo la prevista de 13:00 a 15:00. Junto a esto, los convocantes han organizado una manifestación hasta el centro el martes de la semana que viene, que partirá a las 10:30 horas del complejo para finalizar ante el domicilio social de Lingotes Especiales, localizado en la calle Colmenares.

Según ha informado el Comité de Huelga, que al igual que el Comité de Empresa está integrado por representantes de CGT, CC OO y UGT, las principales reivindicaciones de los trabajadores pasan por «reducir su jornada laboral anual y aumentar el porcentaje de subida salarial, así como conseguir beneficios y mejoras sociales, que afectan tanto a mejoras de su espacio de trabajo, como a su entorno familiar». Se trata de unas reivindicaciones muy similares a las que motivaron los paros de marzo de 2022, que acabaron solo dos días después que se llegara a un acuerdo con la compañía respecto al convenio colectivo.

Retirada del ERTE

En esta ocasión el conflicto tiene como antecedente la rescisión del contrato de once trabajadores el pasado marzo, que según denunció entonces UGT se produjo a pesar de «la entrega y veteranía» de los afectados, que «llevaban más de la mitad de su vida desarrollando su labor profesional» en Frenos y Conjuntos. Al hilo de aquello, el mismo sindicato afeó que se haya pasado de «160 trabajadores a 80 en 2008», lo que ha derivado en una «ingente carga de trabajo» que ocasiona bajas.

A esto se suma que el pasado marzo Lingotes Especiales presentó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para los más de 300 operarios de su fábrica vallisoletana de 34 días de duración, que a priori iba a aplicarse hasta el 31 de diciembre de este año. Tras el tira y afloja de las negociaciones, en mayo la compañía decidió finalmente retirarlo.