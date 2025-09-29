La huelga paraliza la producción en Frenos y Conjuntos para exigir la aplicación del convenio

La huelga que ha arrancado este lunes en Frenos y Conjuntos de Valladolid, filial de Lingotes Especiales, ha paralizado completamente la actividad de esta fábrica ... dedicada al mecanizado, pintado y montaje de discos de freno para el sector de la automoción. Así lo ha confirmado el presidente del Comité de Empresa, Valentín Gimeno, de CGT, quien ha calificado el seguimiento como «masivo» en la medida en que «está siendo de hasta un 90%, pero en el departamento de producción es del 100%, tenemos la producción parada totalmente», asegura.

La planta tiene 115 trabajadores que están sujetos al convenio provincial del metal, pero según el órgano que los representa esta regulación laboral no se está cumpliendo. De ahí la decisión de convocar un paro indefinido que se ha iniciado a las 6:00 horas de este 29 de septiembre, y que se ha hecho visible de puertas para afuera con cuatro concentraciones frente a las instalaciones, ubicadas en el número 53 de a la avenida de Burgos, de las que la más multitudinaria ha sido la que se ha llevado a cabo entre las 13:00 y las 15:00 horas.

A esto se sumará en la mañana de este martes una manifestación por las calles de Valladolid, que obligará a cortar el tráfico a su paso. Partirá a las 10:30 horas de la factoría y desde allí se encaminará por la avenida de Burgos hacia el Puente Mayor, para continuar su recorrido por el paseo de Isabel la Católica, la calle San Ildefonso, la plaza de Zorrilla y la Acera de Recoletos. La marcha finalizará en pleno centro, en la calle Colmenares, 5, frente a la sede social de Lingotes Especiales, «donde haremos un poco de ruido», adelanta Valentín Gimeno.

La movilización se produce tres años y medio después de que la plantilla llevara a cabo otra similar por motivos muy parecidos y cuando ha transcurrido medio año del despido de once empleados. La matriz, por otra parte, presentó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ese mismo mes de marzo para sus más de 300 operarios de 34 días de duración, que primero redujo hasta los 21 y finalmente renunció a lleva a cabo.

Los sueldos, «congelados»

En cuanto a las reivindicaciones de los trabajadores de Frenos y Conjuntos, «básicamente lo principal que pedimos es que se respeten las actualizaciones salariales según el convenio por el que estamos regidos», recuerda el presidente del Comité, porque se da la circunstancia de que la subida del 3% que estaba prevista para este año «no se ha aplicado y llevamos desde enero con el sueldo congelado», critica.

A esto se suman otras reclamaciones, como que haya «alguna jornada más de libre elección para los trabajadores, sobre todo los que trabajamos a turnos, porque apenas disponemos de días para conciliar», prosigue. Algunos «solo tienen uno», indica, y «trabajando hasta cuatro fines de semana seguidos como trabajamos, es muy dificil que puedas ir si tienes algún evento como una boda, una comunión o algo», continúa. Otra petición es que los 15 minutos de pausa estipulados para comer el bocadillo computen como tiempo efectivo de jornada.

Al hilo de esto, el dirigente sindical de la Confederación General del Trabajo lamenta que la Dirección no esté dispuesta a negociar. «Tienen la puerta cerrada. Antes de la huelga les instamos a hablar y por el momento no tenemos ninguna respuesta», indica Valentín Gimeno.