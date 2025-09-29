El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Concentración de trabajadores de Frenos y Conjuntos este lunes delante de la fábrica. Alberto Mingueza

Valladolid

La huelga paraliza la producción en Frenos y Conjuntos para exigir la aplicación del convenio

El Comité de Empresa califica el seguimiento de «masivo» y lamenta que la empresa tenga «la puerta cerrada» a la negociación

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:33

La huelga que ha arrancado este lunes en Frenos y Conjuntos de Valladolid, filial de Lingotes Especiales, ha paralizado completamente la actividad de esta fábrica ... dedicada al mecanizado, pintado y montaje de discos de freno para el sector de la automoción. Así lo ha confirmado el presidente del Comité de Empresa, Valentín Gimeno, de CGT, quien ha calificado el seguimiento como «masivo» en la medida en que «está siendo de hasta un 90%, pero en el departamento de producción es del 100%, tenemos la producción parada totalmente», asegura.

