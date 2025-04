Lingotes Especiales aplicará un ERTE de 21 días desde el 21 de abril

Ya hay decisión. Lingotes Especiales aplicará un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de 21 días de duración a los 340 trabajadores de su ... planta de Valladolid, de los que 275 son mano de obra directa y 65 personal de oficina. La medida, que la compañía adopta amparándose en «causas productivas», se llevará a cabo durante algo más de cinco meses, entre el próximo 21 de abril y el 30 de septiembre.

Lingotes, que es un proveedor destacado de los principales constructores de la automoción, anunció oficialmente su intención de realizar un ERTE en sus instalaciones de la carretera de Fuensaldaña el pasado 7 de marzo, apelando a las dificultades por las que atraviesa el sector. La contracción de la demanda de automóviles, que en 2024 tuvo como consecuencia un retroceso del 3% en su fabricación respecto al año anterior, le hacían prever una reducción de la cartera de pedidos.

La tramitación del ERTE abrió un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, como es preceptivo, que se extendió hasta el pasado 24 de marzo. Sin embargo, ese proceso se cerró sin acuerdo porque los delegados entendían que no estaba justificado. Aunque Lingotes tenía hasta el lunes de la semana que viene para comunicar qué determinación tomaba, finalmente ha decidido no agotar el plazo y comunicar ya sus intenciones a la plantilla.

Así se lo trasladó este martes al Comité de Empresa, que está compuesto por trece miembros de los que seis pertenecen a Sivame (el Sindicato Independiente Vallisoletano del Metal), seis a UGT y uno a CCOO. Y en la mañana de este miércoles ha informado a la Junta de Castilla y León en calidad de autoridad laboral, según han confirmado fuentes de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

Aumento «artificial» del stock

La noticia no ha sido bien recibida por los integrantes del órgano que defiende los intereses de los empleados, que acudirán a los tribunales para intentar frenar el expediente. «La sección sindical de SIVAME, que ostenta la presidencia y secretaría del comité de empresa, junto con el resto de secciones sindicales han tomado la decisión de impugnar judicialmente dicho proceso por entender que no concurren las causas que la empresa alega para aplicarlo», anuncian en un comunicado.

Es más, desde la central de representación mayoritaria califican de «completo atropello a los trabajadores que se haya incrementado el stock artificialmente con mano de obra subcontratada y que ahora utilicen ese stock como causa suficiente para suspender los contratos de la plantilla». Y no se quedan ahí. «Aun más grave nos parece que, viendo la situación de antemano, se haya prorrogado a final de año el acuerdo de actividad con la empresa subcontrata que realiza piezas dentro de las instalaciones y a primeros de año se quiera regular a los trabajadores indefinidos», añaden.

«La representación no puede considerar aceptable dejar a trabajadores de la compañía en casa mientras otras empresas hacen sus tareas a precios más económicos»

De ahí que desde Sivame consideren que «ha habido una mala fe flagrante» durante las conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo, «realizando movimientos dentro de la negociación que podríamos considerar únicamente de postureo, puesto que la empresa conocía de sobra que la representación no puede considerar aceptable dejar a trabajadores de la compañía en casa mientras otras empresas hacen sus tareas a precios más económicos», zanjan con contundencia.

A esto se suma que la oferta patronal, según el Sindicato Independiente Vallisoletano del Metal, era en «condiciones más lamentables que las que se pactaron en el último ERTE» en 2022, un momento en que «la situación venía de ser mayor preocupación e incertidumbre». La formación avanza asimismo que, «ante este ataque a las condiciones laborales», estudiará junto a su servicio jurídico «todas las acciones legales para garantizar el respeto de los derechos de nuestros representados así como el de toda la plantilla».

«Rechazo» patronal a las alternativas

Desde la Sección Sindical de UGT FICA Lingotes Especiales, por su parte, lamentan una determinación con la que «no podemos estar más en desacuerdo como hemos expuesto desde el inicio de las negociaciones». En este sentido, dejan claro que su postura se fundamenta en primer lugar en «la falta de claridad e insuficiente información de la memoria del ERTE», a lo que se suma que la firma «no ha tomado ninguna otra medida para paliar el ERTE y cuando se les ha propuesto alguna alternativa la han rechazado». A pesar de haber pedido «información relevante para ver la situación real actual», remarcan, lo único que han obtenido es «la negativa por respuesta».

La Unión General de Trabajadores incide asimismo en el volumen de existencias. «Aun teniendo la empresa conocimiento que estaba subiendo el stock desde septiembre, como han comentado, no solo no puso remedio sino que continuamos hasta diciembre al mismo ritmo, con tres líneas de trabajo y con contrataciones de personal temporal», critican, y no solo eso, sino que fueron testigos de que se renovaba «por un año» a las subcontratas. Es más, «se están pagando horas extras en lo que llevamos de calendario», sentencian. Y llegan a la conclusión de que la Dirección ha negociado el Expediente de Regulación Temporal de Empleo «sin mostrar las verdaderas intenciones n con la sinceridad que se debería», por lo que «acudiremos a la jurisdicción competente para intentar impugnarlo».