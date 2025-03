La importante industria de los coches

Félix Cano, consejero delegado de Lingotes Especiales, resumía así las razones que han llevado a la compañía a presentar un expediente de regulación de empleo ... temporal que afectará a sus 340 empleados: «Nosotros nos dedicamos en el 90% a la automoción y evidentemente la situación que tiene el sector, no aquí, sino en toda España y en toda Europa, y diría yo que en parte del mundo, pero sobre todo aquí en Europa, está como está». ¿Y cómo está el sector? Pues necesita ayuda, que lo refloten. O eso considera la Comisión Europea, que recientemente ha lanzado un programa de casi dos mil millones de euros destinados a crear una cadena de suministro segura y competitiva. «Quiero que nuestra industria automovilística europea tome la delantera», dijo la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. La Comisión Europea ha propuesto también flexibilizar los plazos de aplicación de su política cero emisiones en la industria automotriz del continente.

Todo lo anterior es muy relevante para Castilla y León, especialmente para provincias como Valladolid, Palencia o Burgos, con fuerte peso económico del sector industrial y de la automoción. Y conviene recordarlo porque nuestros dirigentes políticos tienden a dar por hecho que todo va bien, que no pasa nada, que lo importante es dedicar el tiempo a peleítas improductivas e irrelevantes. Hasta que finalmente suceden las cosas, malas por lo general, y ya no hay tiempo de reaccionar. En un contexto de incertidumbre y complicada coyuntura económica y geopolítica a nivel mundial, no está de más situar los datos en su contexto real.

La industria en Castilla y León, con informes de julio de la Consejería de Economía referidos al año 2023, los últimos publicados, proporciona una cifra de ventas de casi 42.000 millones de euros, de los cuales casi 40.000 son de la industria manufacturera. De ellos, los vehículos suponen por sí solos el 22,5% de esa cifra. A ello hay que sumar toda la industria auxiliar, agrupada en las manufacturas de caucho y plástico y los productos metálicos. Con ellos, alcanzamos el 32,1%. Toda la industria de la alimentación alcanza el 31,9%, para que nos hagamos una idea. El sector de bebidas, de todas las bebidas, un 4%. Por tanto, dentro del sector industrial de la comunidad autónoma, los coches son importantísimos.

¿Y cómo de importante es la industria en la economía global de Castilla y León? Pues lo primero que hay que saber es que Castilla y León concentra más de un 7% de la cifra de ventas de las fábricas de todo el país. Solo nos ganan Cataluña, Andalucía, Comunidad Valencia y País Vasco. Si tenemos en cuenta la población de cada una de esas comunidades, el dato es todavía más significativo.

La comunidad autónoma tiene un Producto Interior Bruto de algo más de 70.000 millones de euros. La cantidad, puesta en comparación con los 40.000 millones de ventas de la industria, da otra pista de lo que vengo diciendo. La industria manufacturera representa un 14% de los 70.000 millones y la industria en su conjunto, un 18%. La agricultura es un 5,6%, la construcción un 5,4% y el sector público un 23%, por hacernos una idea. ¿Y en términos de empleo? Pues ese 18% es lo que, de manera equivalente, representa el sector en personas ocupadas, según la última Encuesta de Población Activa: 180.000 trabajadores se ganan la vida en ella, más o menos los mismos que tienen una nómina de las administraciones públicas. Con alguna particularidad. Por ejemplo, casi la mitad de los 60.000 dedicados a la agricultura tienen más de 55 años; en la industria esa franja de edad apenas representa una sexta parte.

Cualquiera que maneje unos mínimos conocimientos en economía productiva es consciente de la importancia que para la riqueza de cualquier sociedad tiene la actividad industrial. Por muchas razones. Pero los pocos datos expuestos en este artículo explican por sí solos el valor cualitativo que para Castilla y León, y más aún para provincias como Valladolid o Burgos, aportan a nuestro desarrollo. Pero eso lo hace vulnerable a deslocalizaciones que en otras áreas no son tan sencillas o, directamente, imposibles. Pensemos en el vino, por ejemplo. Quiere ello decir que las administraciones, las propias empresas y los agentes sociales deberían poner mucho empeño, más rápidamente de lo que lo venimos haciendo, en todo aquello que nos permita abrir nuevos mercados, retener talento, adaptar tecnologías y nuestras capacidades logísticas. Cada empleo industrial tiene un efecto multiplicador y una serie de características positivas para la sociedad que no deberíamos comprometer por despiste, falta de foco o lentitud.

Y al decir esto me refiero fundamentalmente a quien detenta las competencias sobre la dinamización del comercio exterior, que, según en estatuto de autonomía, es la propia Junta. Juanma Moreno ha anunciado que intentará abrir el mercado de Japón para los productos andaluces ante la caída de exportaciones esperada a Estados Unidos. El País Vasco anuncia una ronda liderada por el propio Pradales para «tejer nuevas alianzas políticas y económicas». La Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) acaba de realizar una visita a Argentina y Uruguay, organizada por la Xunta, con el objetivo de identificar nuevos mercados y captar talento. Sin duda que en el próximo debate sobre el estado de la comunidad Mañueco anunciará un paquete de medidas en la misma línea.