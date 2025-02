Renault suprimirá el turno de noche en Valladolid desde el 24 de marzo

Renault suprimirá el turno de noche en la factoría de Montaje de Valladolid a partir del 24 de marzo, según ha comunicado a los representantes sindicales este martes. La medida, según confirma CC OO, se toma ante la contracción de la demanda. «En este momento ... no hay producción para los tres turnos y, aunque nos han dicho que las circunstancias pueden cambiar, a día de hoy la determinación que tienen tomada es esta», indica Sergio García Delgado, responsable de Comisiones Obreras en la compañía.

La decisión del gigante de la automoción afecta a la totalidad de los trabajadores que desarrollan el medio turno que se mantenía en horario nocturno en las instalaciones de la carretera de Madrid, que según el representante de CC OO en Renault España son «entre 250 y 300». Esta reducción supone que desde la semana 13 de este año únicamente quedarán dos turnos activos, los de mañana y tarde. Algo que Sergio García Delgado califica como «una mala noticia», puesto que «conlleva la pérdida de puestos de trabajo» no solo en el constructor francés, sino «en las empresas auxiliares, que tendrán que reestructurar sus plantillas».

No es la primera vez que la firma del rombo aplica una iniciativa similar. De hecho, ya lo hizo el 28 de noviembre de 2022, justificándolo entonces en la «crisis de componentes» y las dificultades que conllevaba a la hora de aprovisionarse de las piezas imprescindibles para la fabricación. El turno de noche no se recuperaría en Montaje Valladolid hasta casi dos años después, en octubre de 2024, ante a la demanda derivada del lanzamiento de tres vehículos ensamblados en la planta de la capital: el Nuevo Captur, el Mitsubishi AXN y el Symbioz, el último en salir a la venta.

Normativa CAFE

En esta ocasión fuentes de Renault atribuyen la supresión del turno de noche a «la necesidad de adaptarse al mercado», dado que «su evolución es muy incierta, asociada a la nueva normativa CAFE» sobre emisiones contaminantes que entró en vigor el 1 de enero de este año. «Siempre trabajamos con previsiones y siempre son fluctuantes, y más en el momento actual», debido precisamente a esa regulación europea. Lo esperable es que tenga como consecuencia «una bajada de los volúmenes y así se ha trasladado a los proveedores para que ellos puedan adecuar su producción», indican, del mismo modo que se ha hecho en Montaje, donde «tenemos que bajar a dos turnos». Las mismas fuentes señalan que aún es pronto para saber si se implantará otra vez en septiembre, pero en todo caso matizan que «el empleo estable» no se verá afectado.

En el impacto de la normativa CAFE incide asimismo el responsable de Comisiones, quien sentencia que «nos está afectando y nos va a afectar, porque supone un cambio brutal». «A mí no me da miedo el año 2025 sino 2030, que es cuando tiene que haber finalizado todo el proceso», apostilla. En la misma línea se expresa Adolfo Arnáez, el secretario general de UGT en Renault España, quien apunta que «el sector del auto está en un momento de continuos vaivenes por las regulaciones que se están aplicando desde Europa y que al comprador le hacen dudar sobre modelos, motorizaciones... y al final lo que conlleva es la destrucción de empleo no solo en nuestra empresa, sino en todo ese tejido empresarial que trabaja para nosotros en Castilla y León», en alusión a la industria auxiliar.

En este sentido, el integrante de la Unión General de Trabajadores eleva a «en torno a 500 eventuales» el número de afectados en Valladolid, y por eso «lo primero que hemos pedido es que todos los contratos lleguen a su término». Arnáez detalla que «desde la semana 9 –es decir, a partir del el próximo 24 de febrero– se producirá una bajada en la cadencia en el turno de noche para ir acoplándolo y pasando a la gente a los turnos diurnos», y añade que una de las reivindicaciones de su sindicato es «que se mantengan las conciliaciones, puesto que mucha gente utiliza ese tercer turno para poder conciliar mejor su vida personal y laboral y eso conllevará nuevas solicitudes» de este tipo «una vez pasen a rotar entre mañana y tarde». Otro aspecto sobre el que estarán vigilantes es «sobre las líneas y el transporte que conduce a los trabajadores a las fábricas, para que se refuerce otra vez», apunta.