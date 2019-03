«Yo era mucho mejor madre antes de serlo, tenía esa soberbía de decir a las demás como cuidar a sus hijos»

Hay madres que se olvidan del curso en el que está escolarizado su hijo, qué día hay gimnasia o cuando su pequeño tiene que disfrazarse. Las hay que plantean infranqueables promesas antes de la maternidad -'yo nunca le dejaré comer en el coche', 'yo nunca le daré el postre si antes no se come toda la comida' o 'yo nunca le sobornaré con chocolate'- y que luego no siempre se cumplen. Cientos de 'malasmadres' llenaron la Sala Concha Velasco del Lava bajo un ambiente festivo que rememoró anecdotas del día a día, pero que también reivindicó la concilación entre lo familiar y laboral y la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos.

El espectáculo 'Malasmadres' aterrizó en Valladolid después de los éxitos cosechados en Málaga y su gran presencia en redes sociales. Este surgió después de que Laura Baena, una madre malagueña de dos niñas de tres y seis años, planteara en Twitter sus ideas sobre la maternidad ante la disruptiva de tener que escoger entre sus hijas o el trabajo. Finalmente perdió su empleo. «Hay que romper el mito de la madre, más en el mes de marzo, el mes de la mujer», rompía la malagueña en un momento de su puesta en escena.

'Malasmadres' robó incontables carcajadas entre un público mayoritariamente femenino. El objetivo del espectáculo va más allá de lo lúdico: acabar con el mito de madre cuidadora y, sobre todo, presentar argumentos para el reparto igualitario de las tareas domésticas. «Hay que luchar por la corresponsabilidad», enfatizaba Baena.

El plato fuerte del evento fue el debate a tres sobre la corresponsabilidad. En él participó la bloguera vallisoletana Carolina Botín; la directora de BC Consultores, Begoña Calzada; y la directora de comunicación de la Fundación Aladina, Carolina Martínez.

El espectáculo también mostró el testimonio de la vallisoletana Gemma del Caño, quien decidió renovarse tras sufrir la pérdida de su empleo después de solicitar una baja laboral por maternidad y un doloroso divorcio. «Yo era mucho mejor madre antes de serlo, tenía esa soberbía de decir a las demás como cuidar a sus hijos», remarcaba. «Pero también me di cuenta que un día mi hijo dejará de necesitarme y debo preservar mi esencia y quien soy. No soy mala madre por trabajar más», explicó. La vallisoletana adaptó su oficio de farmaceútica a divulgar conocimiento frente a los bulos del sector alimentario en plena maternidad. «Es difícil», reconoce.

El acto también contó con la animada ponencia de Mariam García, que hizo un repaso de cómo elaborar una buena dieta y cómo interpretar correctamente las etiquetas de los productos. A su vez, Baena agradeció la asistencia al público. Y en especial al Ayuntamiento y a la concejala de igualdad, Victoria Soto, presente en el acto.