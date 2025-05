Luchar contra el absentismo escolar en Pajarillos con una yincana y un documental

Samuel tiene trece años, no puede caminar y va en una precaria silla de ruedas al colegio. Todas las mañanas, debe recorrer cuatro kilómetros para ... ir al colegio. Un trayecto que se alarga durante más de una hora desde su casa en la India, arrastrado por sus hermanos. A miles de kilómetros, en Marruecos, Zahira se despierta un lunes, charla con su abuela y se dispone a caminar durante cuatro horas para recorrer los 22 kilómetros que separan su hogar de la escuela, donde duerme hasta el fin de semana. Las historias son reales y están narradas en el documental 'Camino a la escuela'. «Niños que superan barreras físicas, obstáculos, por la enseñanza, por ir a clase», lo resume Juanma Primo, animador en CEAS y quien ha hecho las veces de portavoz entre los colectivos que conforman la Red Pajarillos. Este martes, los espectadores de la película han sido más de cien estudiantes de colegios e institutos del barrio. Absentismo y abandono escolar son dos de los grandes problemas de los niños y niñas en los centros educativos del entorno, donde nueve de cada diez alumnos del 29 de octubre no terminan la ESO.

«Es una forma para que los alumnos vean las dificultades que otros niños en el mundo tienen para ir a clase, de cómo ellos lo tienen tan fácil en comparación. Eso, y que sean conscientes de la suerte que tienen por tener acceso a la educación», apunta Juanma Primo. El pasado mes de noviembre, un trabajo liderado por el Observatorio de Transformación y Participación dio resultados sobre el problema del absentismo y el abandono escolar en el 29 de octubre con el objetivo de proponer situaciones de intervención. El informe cuenta la realidad de 124 alumnos matriculados en los colegios Cristóbal Colón, Miguel Hernández, Narciso Alonso Cortés y Lestonnac, además de los institutos Galileo y Leopoldo Cano. La mayoría son centros que han participado en la actividad de este martes. De aquel texto se desprende que el 70% de los estudiantes no acude a clase puntualmente, que el 92% no participa en actividades extraescolares o que el 85% no hace nunca o casi nunca los deberes. «La realidad del barrio es de familias que no tienen facilidades, estas actividades suman e incentivan a que vayan a clase», asegura el miembro de CEAS.

Los alumnos también han participado en una yincana donde se han puesto en la piel de los protagonistas del documental

La mañana no solo ha sido para la proyección del documental. La actividad ha comenzado con los alumnos de los institutos yendo a recoger a los de los colegios, desde donde han caminado hasta la plaza del Biólogo José Antonio Valverde. Allí se han reunido 130 alumnos para, finalizada la película, realizar una yincana para concienciar sobre los problemas que los protagonistas de la cinta tienen que atravesar para ir a clase. En una de ellas, los niños y niñas de Pajarillos se han puesto en la piel de Samuel, el niño de trece años a quienes sus hermanos empujaban todos los días a través de cuatro kilómetros por la geografía india. «La idea ha sido plasmar las mismas dificultades que pasan los protagonistas de la historia».

De esos niños, como también Jackson, de Kenya, que recorre todos los días quince kilómetros para ir a la escuela, o de Carlos, de once años, que tiene un trayecto de 18 kilómetros a caballo junto a su hermana hasta su pupitre. Además del absentismo y el abandono escolar, la actividad también ha buscado enfatizar en que los alumnos empaticen con sus compañeros. «Que conozcan cómo afectan las dificultades en el día a día, lo que sienten otras personas. Por ejemplo, alguien con silla de ruedas también es un compañero al que ayudar», expresa el miembro de CEAS.

En la actividad, organizada por una comisión de la Red Pajarillos, han participado tres colegios y tres institutos de Pajarillos. El Cristóbal Colón, el Miguel Hernández, el Gabriel y Galán, el Galileo, el Leopoldo Cano y el Diego de Praves. La actividad forma parte del programa de la 39 semana cultural y fiestas de Pajarillos, que se desarrolla durante toda la semana en el barrio y que culminará este sábado con la tradicional carrera solidaria de patitos de goma por La Esgueva. Lo recaudado este año irá a parara a la Asociación de Enfermedades Autoinmunes y Vasculitis de Castilla y León (EVACYL).