Koulikoro, en Malí, recupera sus instalaciones para dar el relevo a la unidad de Canarias

«No piensas que te puedes jugar la vida»

A punto de cumplir 50 años, este militar, nacido en Herrera de Piuerga (Palencia), acumula tras de sí tanta experiencia como valentía.Desde Kosovo, pasando por Líbano, Irak y Afganistán, este especialista EOD pasó cerca de 12 horas desmontando la carga casera.

Desde el pasado noviembre se encuentra en la base de maliense de Koulikoro (su novena misión) y el pasado mes de febrero fue, como jefe de grupo de artificieros, uno de los cuatro militares que realizaron la desactivación de la media tonelada que no llegó a explotar y que los milicianos yihadistas trataron de introducir en la base.

«Estaba en la habitación de madrugada y oímos la fuerte explosión del primer coche. Sonaron las alarmas y los teléfonos, y nos pusieron en situación de alerta para intervenir. Cuando ya se acabo el tiroteo, comenzamos a actuar nosotros con el material no detonado en uno de los coches suicidas. Se tuvo que neutralizar el área antes de operar para mayor seguridad. Los principales héroes fueron los dos soldados que repelieron la agresión e impidieron la entrada de los vehículos», explica este suboficial nacido en la villa de cangrejo palentino, en donde vive su madre.

Óscar, casado y padre de dos hijos ya mayores, ha intervenido también como zapador durante el terremoto de Pakistán y de limpiador de minas en Afganistán. Considera que «es mi trabajo como técnico del Ejército, y no piensas que te pueda suceder nada cuando estás actuando. Ser desactivador de explosivos te 'condena' tanto como profesional que una vez que superas el curso y sigues ejerciendo es tu ocupación para muchos años. Mi trabajo está ahí y me parece fácil. No corre, no me dispara, pero si tengo un error evidentemente es el último», apostilla con la frialdad de un especialista, que añade que su familia sabe de los riesgos que implica.

El ataque registrado el 24 de febrero utilizó el mismo material y método que se emplea en los atentados que se registran en el norte de Malí, y que son casi diarios. Afortunamente, el segundo coche no ardió, por lo que la carga quedó intacta, aunque la camioneta sufrió por el incendio de la onda expansiva.

Desde el atentado, tanto él como el sargento Primero, Pedro Varela, continuaron días después analizando el material en busca de huellas y determinar el origen del material. Los cuatro componentes del grupo serán condecorados también este sábado.