El juez del caso Begoña demanda a Óscar Puente por injurias y calumnias El magistrado Juan Carlos Peinado también ha actuado contra periodistas y políticos como Pablo Iglesias o Antón Losada para evitar una posible prescripción de los comentarios

El Norte Valladolid Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:46 Comenta Compartir

El juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, ha presentado varias demandas de conciliación por injurias y calumnias contra distintos periodistas y políticos, entre los que se encuentra el ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, que a través de declaraciones públicas le han acusado de prevaricar o de actuar en base a una finalidad política.

El magistrado ha actuado ahora, según El Confidencial, para evitar una posible prescripción de estos comentarios y las demandas, ya formalizadas, suponen un primer paso para llevar a cabo en un futuro acciones civiles o penales.

Entre los políticos y tertulianos contra los que el instructor del caso sobre la mujer del presidente del Gobierno ha pasado a la acción se encuentran, entre otros, Antón Losada o el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, que en un programa de televisión le llamó «prevaricador». «Creo que es evidente que el juez Peinado se va a jubilar sin que le pase absolutamente nada y que va a vivir a cuerpo de rey. Creo que tiene razón la gente que dice que Peinado es un prevaricador. Este señor se va a ir de rositas porque se pactó la reforma de CGPJ con el PP«, dijo entonces el expolítico madrileño.

Las críticas que Peinado ha recibido han sido continuas durante toda la instrucción, aún sin concluir, y uno de los más directos ha sido el titular de Transportes. «La instrucción no está siendo imparcial ni rigurosa; es un viaje a ninguna parte, burda, miserable y una nulidad de libro», aseguró Óscar Puente en una entrevista el año pasado, tal y como informa El Confidencial.

El ministro vallisoletano también puso en tela de juicio asuntos como, por ejemplo, interrogar al responsable de la cartera de Justicia, Félix Bolaños. «Que la Audiencia Provincial de Madrid esté consintiendo esto es algo que me tiene perplejo. Van a dejar la imagen de la justicia a la altura del betún. Esto solo puede entenderse desde el más profundo sentimiento de impunidad del instructor», publicó en un mensaje en sus redes sociales el pasado mes de mayo.

Ahora, el juez Peinado sigue así la estela de otros como Manuel García Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, que hace unos meses presentó una demanda contra Ione Belarra por vulneración del derecho al honor.

Temas

Óscar Puente