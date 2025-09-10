El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Begoña Gómez en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid Efe

Begoña Gómez acude este miércoles por cuarta vez a declarar como investigada ante el juez Peinado

El instructor la ha citado ahora, junto a su asistente en Moncloa, por malversación a causa de la supuesta utilización de esta mujer como ayudante en su cátedra

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Madrid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:37

Begoña Gómez acude por cuarta vez este miércoles a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar como imputada ante el juez Juan Carlos ... Peinado. Esta vez, el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid la ha citado, otra vez como investigada, por un nuevo delito, el de malversación, después de encausar a la mujer del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por haber usado supuestamente a Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría de Presidencia del Gobierno, como supuesta ayudante en la gestión de su ya extinta Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

