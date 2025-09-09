El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El fiscal general del Estado ante el Rey en la apertura solemne del año judicial este septiembre Chema Moya/Efe

El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza

El instructor Hurtado, que descarta suspender cautelarmente a García Ortiz, destaca que la supuesta revelación de secretos ha puesto «en cuestión el prestigio de la institución»

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:09

Punto y final. Un año y medio después de que en marzo de 2024 se filtrara a la prensa que el novio de Isabel Díaz ... Ayuso se enfrentaba a una causa por un doble delito fiscal, el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha ordenado sentar en el banquillo al máximo responsable de la Fiscalía española, Álvaro García Ortiz. Le acusa de haber maniobrado para entregar un correo a la Cadena Ser en el que la defensa del empresario Alberto González Amador admitía el fraude tributario en busca de un acuerdo extrajudicial.

