José Manuel Mora: «El Patton es un espacio de tranquilidad, buena música y camareros de oficio»

Rebeca Alonso Valladolid Domingo, 20 de julio 2025, 08:24 Comenta Compartir

En enero de 1977 abrió sus puertas en Valladolid el bar Patton, uno de los más antiguos de la ciudad. Justo un año después nacía en Sevilla el dramaturgo José Manuel Mora, quien estaba destinado a cambiar La Giralda por la iglesia de Santa María de la Antigua y los bares típicos andaluces con salmorejo y pescaíto frito por uno con solera castellana perfecto para sentarse en un rincón e inspirarse para escribir obras de teatro. Profesor y director de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, con sede en Valladolid, considera esta ciudad como su casa. «Viví en Madrid, Berlín, Ámsterdam, volví a Madrid y empecé a dar clases en Valladolid. Al principio iba y venía de Madrid pero cuando conocí las bondades de vivir en Valladolid, estando tan bien comunicado... de hecho tengo muchos amigos que trabajan en Madrid pero viven en Valladolid. Es una ciudad donde se come muy bien, se vive muy bien, y he encontrado buena gente y buenos amigos. Me siento muy cómodo, bien acogido y parte de esta ciudad», afirma.

José Manuel Mora posa junto a la barra del bar Patton. En las siguientes imágenes, página de El Norte de Castilla de 1977 que anuncia la inauguración del pub Patton, y los hermanos Ángel y José Luis Cristóbal, propietarios del negocio. Aída Barrio

Ganador del Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación de 2015 con su obra 'Los Nadadores Nocturnos', José Manuel Mora ha encontrado en el bar Patton, ubicado en la zona de San Miguel, el lugar ideal para sacar su cuaderno y su bolígrafo y dar rienda suelta a su creatividad. «Me gusta mucho leer y escribir en bares de las ciudades, no soy tanto de estar en casa, en un escritorio, sino de pasear y luego encontrar un sitio donde tomar notas. Aquí encontré un espacio de tranquilidad, de muy buena música de toda la vida, y camareros de oficio siempre pendientes a los detalles», asegura. Aquí suele pedir agua con gas, alguna cerveza o un café, «a veces con una gotita de anís o de coñac». Otros de sus bares imprescindibles de Valladolid son el Café Berlín y El Minuto.

Unas de sus tapas favoritas son el miguelito y el jabuguito, del bar jamonería Sarmiento, así como su caldo en invierno y su gazpacho en verano. También el «maravilloso» socarrat, el pincho de lechazo y la torrija de Villa Paramesa. «Es uno de los mejores restaurantes que he conocido. Tiene una carta muy variada de pescado, carne y verduras de temporada. Muy recomendable», recalca. En cuanto al clásico pincho de tortilla, tiene muy claro cuál es el mejor de la ciudad. «Siempre he pensado que la mejor tortilla era la de mi madre pero he llegado a la conclusión de que no, es la del Café Bar Distrito 14, y eso son palabras mayores. Está ubicado frente a la Cúpula del Milenio y sirven tortilla con cebolla y sin cebolla, para todos los gustos, espectacular. A mí no me gusta que el huevo esté líquido, me gusta que esté jugosa, pero que el huevo esté cocinado. Y esta consigue ese equilibrio», opina.

Ampliar Tortilla del Café Bar Distrito 14. Facebook

José Manuel Mora confiesa que le gusta mucho el vino de la denominación Ribera de Duero, aunque siente debilidad por Dehesa de los Canónigos y Pago de Carraovejas. «Aquí en Valladolid en cualquier bar puedes tomar un buen vino y por un precio asequible», asegura. Aunque lo que más le gusta es comprarlo en la tienda Entre Cepas, que también acoge catas y organiza rutas de enoturismo. «La primera vez que fui pregunté por un vino muy conocido y me recomendaron otro de una pequeña bodega. Hice caso, lo compré y disfruté mucho de esa botella», cuenta. Otro de los rincones que frecuenta es la librería Sandoval, donde «puedes hablar con el librero, que es un gran conocedor y amante de la lectura. Además organizan actividades, charlas, encuentros...», valora. Y es que reconoce valora mucho la experiencia de los pequeños comercios que aconsejan y cuidan al cliente.

Otro aspecto que le encanta de Valladolid es «siempre ha sido un referente a nivel teatral. No solo por los grandes actores y actrices que ha dado, sino también porque muchas compañías nacionales finalmente terminan pasando por Valladolid, por el Teatro Calderón, el Lava.. y también tenemos la Seminci. Es una ciudad con mucho talento artístico», alaba.

La próxima semana El domingo 27 de julio conoceremos el plan favorito del grupo musical Sal Gorda, formado por los vallisoletanos David González 'Peri', Jesús Martín y Pedro Pérez.

Comenta Reporta un error