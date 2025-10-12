El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
José Ignacio Pollino y Alicia Recio posan tras el mostrador de su pescadería del Campillo con una merluza.

José Ignacio Pollino y Alicia Recio posan tras el mostrador de su pescadería del Campillo con una merluza. Carlos Espeso
Valladolid

José Ignacio Pollino, cuarto de una saga de nueve hermanos pescaderos, se jubila

El próximo 31 de octubre cerrará su puesto del Mercado del Campillo tras medio siglo cuidando los productos del mar

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:42

Comenta

Cuenta José Ignacio Pollino que a los doce años, siendo todavía un niño, aprovechaba los fines de semana que le dejaban libre en el colegio ... para ir a la pescadería que tenían en Barrio Belén a limpiar sardinas. «Me encantaba», confiesa. A esta prole de nueve hermanos el mar se les fue impregnando en los genes desde muy pequeños. «Yo creo que es de récord Guinness, porque no sé si habrá otro caso en el que todos los hijos sigan el oficio de su padre», destaca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aguilar de Campoo llora la muerte de dos vecinos en un accidente de tráfico: «Es un suceso traumático»
  2. 2 Detenidas tres mujeres por robar en supermercados de Valladolid
  3. 3

    Los fundadores de Motos Copa se desligan de la macroestafa: «Fuimos los primeros sorprendidos»
  4. 4

    Un peluquero de Valladolid, en el podio mundial de la peluquería: «La clave es la pasión»
  5. 5

    Un centro de formación profesional recuperará la antigua sede de Lex Nova en Argales ocho años después de su cierre
  6. 6

    El soterramiento de las vías del tren en Valladolid, una milonga hecha parálisis
  7. 7

    Rematan las obras en el Cerro de San Cristóbal para incorporarlo a la red de parques forestales
  8. 8

    Una colisión múltiple deja siete heridos en la carretera de La Granja
  9. 9 Roba de madrugada en una gasolinera y es detenido horas más tarde merodeando en ella
  10. 10

    Los restos del mastodonte de Las Contiendas esperan su estudio seis meses después de ser extraídos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla José Ignacio Pollino, cuarto de una saga de nueve hermanos pescaderos, se jubila