El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Ana Calzada, en el mostrador de su tienda de Panaderos.

Ana Calzada, en el mostrador de su tienda de Panaderos. Rodrigo Jiménez
Valladolid

Calzados Lobo, referente de la alpargata y los 'pisamierdas', se despide

Ana Calzada, propietaria del comercio de Panaderos con matriz en una tienda fundada en Madrid en 1897, se jubila dando las gracias a una clientela fiel

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:31

Durante tres lustros ha sido el reino del esparto y un lugar de referencia para comprarse unos 'pisamierdas' en el centro de Valladolid. De todos ... los modelos y colores imaginables. Su fachada en rojo bermellón y esos estantes que acogen cientos de pares de alpargatas atados con gomas han sido un clásico cuando llegaba el verano y había que surtir a todos los miembros del hogar para que el caminar estival fuera cómodo, ligero y fresco. Con su matriz en la tienda fundada por Timoteo Lobo en la capital de España allá por 1897, Calzados Lobo, en el número 34 de Panaderos, echará el cierre próximamente por la jubilación de la que ha sido su propietaria, Ana Calzada, apellido que se ajusta como un guante a la actividad que ha ejercido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Villasexmir llora a José Carlos Pastor Álvarez: «La mejor persona que he conocido»
  2. 2

    La conversión del Subterfugio en trasteros devuelve a la memoria la mítica sala de conciertos
  3. 3

    Las víctimas por abuso sexual del médico del Sagrado Corazón se elevan a 14
  4. 4

    Detenido por una agresión sexual en Segovia tras recoger a la víctima en el aeropuerto de Madrid
  5. 5

    Así es la nueva ordenanza que regula el uso de bicis y patinetes
  6. 6 Detenidos dos constructores por contratar trabajadores irregulares sin darles de alta en la Seguridad Social
  7. 7

    Detenido por robar en los coches dañados por la tromba de agua del viernes
  8. 8

    Hallazgo en Marte: «Son los mejores candidatos a evidencias de forma de vida que hemos visto nunca»
  9. 9 El nuevo casco de Iván Romeo que le da «entre 1 y 2 segundos» de mejora por kilómetro
  10. 10

    El Gobierno solicitará modificar el PGOU para construir «400 viviendas más» en el cuartel de La Rubia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Calzados Lobo, referente de la alpargata y los 'pisamierdas', se despide