David Lázaro, en la puerta de los juzgados de la calle Angustias. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Inhabilitado 32 días el letrado del turno de oficio que suma incomparecencias por ir a la huelga

David Lázaro, sancionado también durante un año a prestar servicio de oficio, cree que el Colegio de Abogados pretende «desactivar a quien se ha presentado como oposición al decano en las últimas elecciones»

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:49

Puede presentar aún recurso, pero la sanción ya ha sido notificada. El letrado David Lázaro será inhabilitado durante 32 días (16 días por cada infracción), ... además de no poder prestar el servicio de oficio durante un año (seis meses por cada infracción), por las incomparecencias en sede judicial, entre otros aspectos, al estar de huelga para reivindicar el turno de oficio. La primera de las sanciones se centra en una ausencia ante el Juzgado de Primera Instancia 3 de Valladolid, según refleja el expediente disciplinario contra Lázaro. Apuntaba el Colegio de Abogados que Lázaro, además, justificó la finalización de un procedimiento por lo que cobró por ese asunto 36,45 euros, a pesar de que «continuaba la tramitación».

