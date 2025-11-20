Inhabilitado 32 días el letrado del turno de oficio que suma incomparecencias por ir a la huelga

Puede presentar aún recurso, pero la sanción ya ha sido notificada. El letrado David Lázaro será inhabilitado durante 32 días (16 días por cada infracción), ... además de no poder prestar el servicio de oficio durante un año (seis meses por cada infracción), por las incomparecencias en sede judicial, entre otros aspectos, al estar de huelga para reivindicar el turno de oficio. La primera de las sanciones se centra en una ausencia ante el Juzgado de Primera Instancia 3 de Valladolid, según refleja el expediente disciplinario contra Lázaro. Apuntaba el Colegio de Abogados que Lázaro, además, justificó la finalización de un procedimiento por lo que cobró por ese asunto 36,45 euros, a pesar de que «continuaba la tramitación».

De hecho, la sanción lo recoge en dos epígrafes: «No haber atendido debidamente el asunto que le fue encomendado y para el que había sido designado por el turno de oficio, al no comparecer en la fecha en que se señaló la vista (25 de marzo de 2025), sin comunicar causa alguna que motivara su ausencia» y «comunicar a través de la plataforma correspondiente, sin aportar la documentación justificativa (pues no existía) la finalización de un turno aún en tramitación y percibiendo los emolumentos correspondientes».

Ante esas dos «irregularidades», la sanción se establece en 32 días de suspensión del ejercicio de la abogacía y la inhabilitación por un tiempo de un año del turno de oficio para David Lázaro, que precisamente fue candidato para ser el decano del Colegio de Abogados (ICAVA).

Es ese aspecto en el que se centra Lázaro, al considerar que «la única explicación que puedo encontrar a esta absurda actuación es tratar de desactivar la huelga, infundir el miedo entre quienes la secundamos y además desactivar a quien se ha presentado como oposición al decano y a la actual junta de gobierno en las últimas elecciones al Colegio de Abogados».

Una manifestación en la que alega también que el ICAVA «sabe que estoy de huelga». «Lo saben por las múltiples comunicaciones remitidas y recibidas por los juzgados, especialmente del que deriva el hecho sancionado, que le ha informado reiteradamente de mis incomparecencias. ¿Cuándo quieren que les explique por qué no he comparecido? ¿Después de sancionarme?», agrega a la par que incide en que va a ir hasta el final para defender sus derechos.

Ante el cobro de esos 36,45 euros por la finalización del procedimiento, Lázaro siempre ha defendido que «en ningún momento he afirmado ni comunicado que el proceso haya terminado, sino exclusivamente el cese de mi intervención como letrado en esos autos. Si no había aportado resolución es porque se trataba de una resolución 'in voce' que la plataforma no me permitía subir».

A la situación de David Lázaro, sancionado por el Colegio de Abogados, se suman los largos procedimientos judiciales que acumula otro compañero del turno de oficio. Se trata de Roberto Hernández, cuyas ausencias en sedes judiciales van por el camino penal. Le acercan a la inhabilitación por otros cauces. Por ejemplo, este próximo lunes está citado a declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción 4 tras deducir testimonio desde Instrucción 3. «Habida cuenta de que se trata de la cuarta suspensión por este motivo, de nuevo traslado a la Fiscalía a fin de informar si el letrado Roberto Hernández ha podido incurrir en un delito por no asistir a una investigada en las fechas en las que fue citado y no concurrir causa que lo justifique, por no corresponderle el derecho a la huelga», incide la titular de Instrucción 3.

No será la primera vez que Roberto Hernández acuda como investigado por este motivo. Ya declaró ante el titular de Instrucción 6 por unos hechos similares y la causa se archivó, si bien la Fiscalía recurrió y ahora tendrá que ser la Audiencia la que resuelva.

Ante esta tesitura, con dos abogados al borde de la inhabilitación, el sindicato Venia ha convocado una manifestación en apoyo de David Lázaro y Roberto Hernández el viernes 28 de noviembre a partir de las 13:00 horas.

«No es un caso aislado, es un ataque a todos», reflejan en el comunicado. Partirán desde el Colegio de Abogados y concluirá en la sede de la Audiencia Provincial.