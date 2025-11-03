El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
A la izquierda, David Lázaro. A la derecha, Roberto Hernández. R. Jiménez/A. Mingueza
Valladolid

Los coletazos de la huelga del turno de oficio dejan a dos letrados al borde de la inhabilitación

Roberto Hernández acumula tres procesos penales por desobediencia y David Lárazo se enfrenta a una sanción por parte del Colegio de Abogados

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 06:49

Comenta

A finales de 2023 se convocó la huelga de los abogados del turno de oficio. Había concentraciones semanales, con recorridos por el corazón de la ... capital vallisoletana, en las que participaban decenas de personas. La misma situación se replicaba por el resto del territorio nacional con la intención de dar a conocer una situación «precaria» que iba más allá de lo meramente económico. Pues esa huelga no ha llegado a su fin y hay letrados que la siguen ejerciendo al no asistir a investigados. Y tienen claro que van a llegar hasta el final «cueste lo que cueste». Esa tesitura, que ha obligado a suspender citaciones en los juzgados en casos concretos, se escenifica con dos letrados de Valladolid, que tras esas incomparecencias, siempre «justificadas» por la huelga, están al borde de la inhabilitación. Son Roberto Hernández y David Lázaro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La multinacional china Gotion, accionista de InoBat, planea invertir 5.000 millones en Valladolid
  2. 2

    Una pelea entre cuatro personas moviliza a la Policía en un nuevo altercado en Delicias
  3. 3

    Adiós a tres décadas de la mejor gastronomía en Rioseco
  4. 4

    Obligado a desalojar un edificio militar de Valladolid tras más de un año de okupa
  5. 5 Detenida una mujer por explotar sexualmente a otras cuatro en un piso de Valladolid
  6. 6 Un vecino de Valladolid pierde casi 10.000 euros en una ciberestafa a través de TikTok
  7. 7

    «Todo llevó al cese en el Real Valladolid. Nada que objetar»
  8. 8

    El agredido a martillazos en el Rancho Grande deja de ser okupa
  9. 9 Muere un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel
  10. 10

    ¿Qué es Gotion High-Tech y qué relación tiene con InoBat?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los coletazos de la huelga del turno de oficio dejan a dos letrados al borde de la inhabilitación

Los coletazos de la huelga del turno de oficio dejan a dos letrados al borde de la inhabilitación