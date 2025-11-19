El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Agentes de la Policía Local, con el joven detenido. Policía Local Palencia

Palencia

Detenido por quebrantar la orden de alejamiento de su expareja

La Policía Local había seguido al joven después de que no respetara un semáforo con su patinete y le encontró en el portal conversando con la mujer

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:36

La Policía Local de Palencia ha detenido a un joven de 23 años como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena sobre una orden de alejamiento interpuesta por un juzgado de Palencia.

Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado lunes, cuando agentes de la Policía Local de Palencia observaron cómo un conductor de un patinete eléctrico no respetaba la luz roja de un semáforo de la avenida Reyes Católicos, motivo por el cual le siguieron para darle el alto. El conductor continuó conduciendo irregularmente, haciendo uso de la calzada y la acera a su antojo, hasta que se detuvo en un portal de la calle Asunción.

Cuando los agentes se bajaron del vehículo policial presenciaron al conductor conversar con una mujer y una niña dentro del portal. Cuando éstas últimas les vieron, subieron escaleras arriba, dejando al hombre solo. Los agentes le identificaron y comprobaron que sobre él pesaba una orden de alejamiento de persona y domicilio.

Sospechando que esa persona podía ser con la que instantes antes se encontraba, los agentes subieron al domicilio y comprobaron que era la mujer sobre la que pesaba esa orden de alejamiento.

Así las cosas, la patrulla detuvo al joven, previa lectura de sus derechos, y le sometió a las pruebas de detección de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes, dada la errática conducción presenciada previamente. El conductor dio positivo en THC en el test indiciario, por lo que, tras ser trasladado a dependencias de Policía Nacional, se le formularon las oportunas denuncias.

