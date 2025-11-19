Herido un joven de 22 años tras colisionar su patinete con un turismo en Palencia El accidente ha tenido lugar sobre las 9:20 horas en la calle París y la víctima, de 22 años, refería dolor en la cadera y un golpe en la cabeza

El Norte Palencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:51 Comenta Compartir

Un joven de 22 años ha resultado herido en la mañana de este miércoles tras colisionar al patinete eléctrico que conducía con un turismo en la capital palentina.

El accidente de tráfico ha tenido lugar sobre las 9:20 horas a la altura del número 2 de la calle París de Palencia, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha sido alertado de una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico, solicitándose asistencia para el conductor del patinete, que estaba consciente y refería dolor en la cadera y un golpe en la cabeza.

El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha dado aviso a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para atender al joven de 22 años herido.