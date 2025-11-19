Circulaba con su vehículo a 248 kilómetros por hora en la autovía A-231

Ricardo Sánchez Rico Palencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:33 Comenta Compartir

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico detectaron en la tarde del martes a un conductor que circulaba con su turismo a una velocidad de 248 kilómetros por hora en la autovía A-231 (León-Burgos), a la altura del punto kilométrico 86,700, término municipal de Carrión de los Condes.

La velocidad genérica máxima para turismos y motos en autopistas y autovías es de 120 kilómetros por hora, salvo que se indique lo contrario. El Reglamento General de Circulación indica que los conductores que las incumpla estarán cometiendo una infracción grave o muy grave (multa de 100 a 600 euros y la pérdida de entre 2 y 6 puntos, dependiendo del exceso de velocidad cometido).

Superar la velocidad permitida de manera considerable tiene un castigo penal: en el caso de que el exceso de velocidad sea superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente puede ser castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o a la de multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, a la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.