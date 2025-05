Un abogado en huelga indefinida bajo la lupa de la Fiscalía y un acusado sin juicio

Le tocó esperar algunos minutos antes de que le llamaran para entrar en Sala. Pero el destino del juicio ya estaba escrito. Otra vez. Y ... van cuatro. Roberto Hernández, la improvisada cabeza visible de los abogados del turno de oficio de Valladolid por llevar al extremo sus reivindicaciones, lo ha vuelto a hacer por cuarta vez. Sí, sigue de huelga. Y sí, el juicio deja un nuevo aplazamiento, a pesar de que este letrado, de 58 años, camine entre una hipotética inhabilitación.

Este miércoles, a las 9:15 horas, Roberto Hernández, como abogado defensor de un presunto ladrón, volvió al Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid. Era la cuarta vez que le tocaba defender al mismo acusado, si bien antes de entrar ya le advertía que no se iba a celebrar porque seguía de huelga. Así que el acusado y el letrado tomaron su correspondiente asiento ante el juez para que a los escasos minutos se levantaran con un nuevo aplazamiento. «Tal vez para el verano. No hay fecha», agregaba a su salida Hernández.

Ha sido en los propios pasillos de los juzgados donde abogado y acusado han separado sus caminos, aunque saben que los mismos se volverán a cruzar en los próximos meses. «Siempre y cuando la huelga de los letrados del turno de oficio esté vigente, yo no voy a celebrar el juicio», subrayaba ya sin toga y antes de seguir con su jornada laboral.

No se sabe si ese futuro señalamiento se celebrará. Dependerá del parón que tiene este colectivo desde finales de 2023. «Pero no solo no me he presentado a este juicio concreto, lo he hecho con más vistas para reivindicar nuestros derechos», continuaba.

Y mientras las semanas se consumen, el procedimiento contra este abogado tal vez avance. Porque sobre el mismo, el titular del Juzgado de lo Penal, ante los continuos «desplantes», que conllevaban trastornos para los testigos citados, dedujo testimonio ante la posibilidad de enfrentarse a un delito de desobediencia.

Archivo provisional

Y así fue, porque el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid citó recientemente a Roberto Hernández a declarar como investigado. Alegó su derecho a huelga y aportó documentación. Lo que sirvió para que la instructora archivara provisionalmente el caso.

Pero cuando todo parecía que llegaba a su final, la Fiscalía presentó un recurso al entender que el investigado sí que ha reconocido los hechos y que «la causa de exclusión de la antijuricidad (la huelga) no está reconocida en norma alguna ni en resolución judicial».

Tendrá que ser ahora la titular del juzgado la que admita o rechace el recurso del Ministerio Público para dar carpetazo a la causa contra Roberto Hernández. «No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Estamos trabajando con el sindicato Venia para exponer lo que está sucediendo a la Unión Europea», concluía.

Mientras tanto, el acusado al que defiende este abogado sigue a la espera de la celebración de su juicio. De momento, y hasta la fecha, es presunto ladrón.