La Fiscalía recurre el archivo del caso del abogado de oficio investigado por desobediencia

El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid decretó su sobreseimiento provisional en lo que parecía ser los últimos coletazos de la causa contra Roberto ... Hernández, el abogado del turno de oficio investigado por un delito de desobediencia al ausentarse en tres juicios para defender a un presunto ladrón. Siempre alegó que se encontraba en una huelga convocada por letrados del turno de oficio. Pero ese archivo provisional ha sido recurrido por la Fiscalía de Valladolid al entender que el investigado sí que ha reconocido los hechos y que «la causa de exclusión de la antijuricidad (la huelga) no está reconocida en norma alguna ni en resolución judicial».

Para la Fiscalía existen «indicios fundados de la comisión de un delito de desobediencia o de obstrucción de la justicia» al suspenderse el juicio oral en dos ocasiones por no comparecer y, en la tercera ocasión, compareció para indicar que se encontraba de huelga, lo que supuso un tercer aplazamiento.

Ante esa situación, el Juzgado de lo Penal número 4 dedujo testimonio ante la posibilidad de que Roberto Hernández nunca se presentara a la vistas, así que al letrado del turno de oficio le tocó ir a declarar en calidad de investigado por un delito de desobediencia que le podría acercar a la inhabilitación laboral a sus 58 años. Durante su comparecencia, alegó que se encontraba de huelga y que «si supiera que estaba haciendo algo ilegal, no estaría sentado aquí como investigado». Además, aportó el estatuto básico del abogado y del procurador del servicio público del turno de oficio, en una jornada en la que estuvo arropado por otros treinta compañeros.

Esa declaración, con documentación incluida, sirvió para que la titular del juzgado de instrucción archivara la causa de manera provisional al considerar que «no está justificada la perpetración del delito». Ahora, la Fiscalía ha presentado recurso de reforma en la historia interminable de este abogado.

Cabeza visible

Porque Roberto Hernández se ha convertido en la cabeza visible de las reivindicaciones del turno de oficio. Y no solo por lo económico. Llevan desde finales de 2023 con una huelga que aún no ha llegado a su final. Condiciones precarias y sin desconexión digital, reiteran. A eso añaden también la incertidumbre del futuro de las pensiones. Una situación especialmente compleja para aquellos que comenzaron a ejercer antes de 1996, cuando no existía la posibilidad de cotizar como autónomos y se veían obligados a contratar una mutualidad, que ahora les reportaría una pensión «de 400 o 500 euros». Por eso, piden una «pasarela al Reta» que les permita llevarse esas cotizaciones a la Seguridad Social.