'Use' se impone en la última eliminatoria del campeonato regional de cortes Los quince participantes posan en una foto de familia una vez finalizada la última eliminatoria del campeonato. / Cruz Catalina El segoviano Javier Manso 'Balotelli' y Pablo Martín 'Guindi', de La Pedraja, lograron el segundo y tercer puesto CRUZ CATALINA Olmedo Domingo, 30 junio 2019, 08:35

El veterano recortador Eusebio Sacristán 'Use', de La Seca, se alzó este sábado con la victoria en la tercera y última eliminatoria del III Campeonato de Castilla y León de cortes, quiebros y saltos celebrada en la plaza de toros de Olmedo y organizada por la empresa zamorana Toro Duero con la colaboración de recién constituida Asociación Taurina La Soterraña y el Ayuntamiento de Olmedo, así como el patrocino de numerosas empresas. Minutos antes de las seis y media de la tarde, hora prevista para el inicio del espectáculo, los termómetros rozaban los 38 grados, una temperatura que invitaban más a estar al borde de las piscinas que en el graderío del coso ubicado junto a la carretera de Medina del Campo, vibrando con los emocionantes y arriesgados engaños de quince valientes ante cuatro armados y bravos astados. Pese al calor, el público, una vez más, se volcó y llenó –a la sombra, eso sí– cerca de un cuarto del aforo permitido.

'Use', cuyo triunfo no fue compartido por el respetable, que mostró su descontento con la decisión del jurado mediante una pitada cuando su nombre fue anunciado por megafonía, no solo se clasificó como mejor del segundo grupo de los tres que actuaron en la fase previa, sino que además se impuso en la final ante un bonito y cuajado novillo utrero de encaste Santa Coloma, de nombre 'Terronero' y procedente de la ganadería Hermanos Gallego Rodríguez, cuyas reses pastan en la finca Requejada de San Román de Hornija.

El segoviano Javier Manso del Ser, alias 'Balotelli', de Narros de Cuéllar, se clasificó como el mejor del primer grupo y acabó en segunda posición. El podio final lo completó el vallisoletano de La Pedraja de Portillo Pablo Martín 'Guindi', que, al igual que los dos anteriores, se coronó como el mejor de su grupo, en este caso el tercero. Por último, el olmedano Roberto González, animado en todo momento por su paisanos, se metió en la final como el segundo mejor de los tres grupos tras una buena actuación en la segunda tanda y en la clasificación final terminó cuarto.

Los cuatro novillos utrero lidiados, bien presentados, con bravura y nobleza, se prestaron en líneas generales adecuadamente, excepto el lidiado en segundo lugar, que se mostró algo remiso a las los engaños en forma de corte, quiebro y salto de los quince aficionados al toreo a cuerpo limpio llegados desde Íscar, Medina del Campo, Coca, Mucientes, Zaratán, Cuéllar, Matapozuelos, Zamora, Portillo y Ávila.

El único incidente reseñable de la tarde, y que por fortuna se quedó en un susto, lo protagonizó precisamente el ganador Eusebio Sacristán en la final, cuando fue volteado al ejecutar un arriesgado salto sobre las astas del morlaco pegado a las tablas del ruedo.

Tras la disputa de esta tercera y última eliminatoria, además de 'Use', 'Balotelli', 'Guindi' y Roberto González, ya tienen billete para las semifinales, que tendrán lugar en las localidades de Fuentesaúco y Fresno el Viejo, los recortadores César Ramos, de Pollos, Daniel Fonseca y Cristian Moras, procedentes de Medina del Campo y Jorge Gómez, de Bercial, clasificados en la primera eliminatoria disputada en Zamora. También tienen hueco José Manuel Medina 'Zorrillo', de Arévalo, Iván González, de Babilafuente, Dani Alonso, de Vezdemarbán, y Raúl Arreal 'Cepi,' de Palencia, que hicieron lo propio en la segunda eliminatoria. Por último, cabe destacar que estarán presentes 18 más, seis de cada eliminatoria, cuyo nombre se conocerá en los próximos días.