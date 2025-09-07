El Río Hortega formará uno de los cinco primeros Urgenciólogos MIR de Castilla y León

Los médicos que opten a la especialización MIR del próximo año podrán elegir, por primera vez, Medicina de Urgencias y Emergencias y en ese estreno ... participará el Río Hortega, hospital que ofertará una de las cinco plazas de formación que el Ministerio de Sanidad ha consignado a centros públicos de Castilla y León, de un total de 82 para toda España. «Estamos convencidos de que los médicos que trabajamos ahí necesitamos una formación diferente, con unas competencias específicas para nuestro trabajo», explica Rosa Ibán Ochoa, jefa de estudios de Atención Primaria y Hospitalaria del Área de Salud Valladolid Oeste, a la que pertenece el Hospital Universitario Río Hortega, y urgencióloga. Haber logrado hacerse hueco en la estructura MIR supone para estos profesionales el reconocimiento de la especialidad.

Los nuevos MIR tendrán una formación de cuatro años específica como urgenciólogos

A Urgencias llegan pacientes con situaciones muy variadas, a lo que se añade la presión de la exigencia de celeridad en la atención de personas en situación de riesgo vital: «Vemos mucho traumatismo, contusiones, mucho paciente mayor muy deteriorado, pero también mucha patología o síntomas tiempodependientes, como infartos, ictus, disneas (dificultades serias para respirar) o sepsis, situaciones en las que son muy importantes las decisiones que se toman de manera inmediata», apunta la doctora Ibán. El 70% de los ingresos, aproximadamente, llegan desde Urgencias.

Es una atención médica sometida a la tensión de esa tipología de paciente de amplio espectro, que exige diferenciar entre quien puede esperar y quien requiere medidas en el acto, características propias de las Urgencias a las que se suma, en el día a día, la sobrecarga de trabajo provocada por la sobreutilización de este servicio, convertido muchas veces en el acantilado sobre el que golpea la ola de pacientes que no logran cita temprana en su centro de salud, con el especialista o para pruebas diagnósticas.

La puesta en marcha de la especialización MIR en Urgencias y Emergencias da respuesta a una demanda de formación específica y reglada de más de 30 años de los facultativos que trabajan en estas áreas, servicios que se han venido nutriendo de médicos formados en Medicina de Familia, Intensiva o Interna, principalmente. Estos profesionales que atienden a los pacientes -«con total garantía, nadie tiene que tener miedo de ir a Urgencias», puntualiza Rosa Ibán- completaban el aprendizaje que requiere la atención en un servicio de Urgencias o una ambulancia de Emergencias con cursos que hacían a nivel particular o la experiencia del día a día.

El 40% de los médicos que atienden Urgencias y Emergencias supera los 50 años, lo que implica un desafío en el relevo de las jubilaciones

Eso cambiará con el MIR, con 4 años de contenidos específicos que incidirán en las «competencias específicas» que requieren estos médicos, principalmente en la atención de los síntomas y patologías 'tiempodependientes', en las que la supervivencia de un paciente o las secuelas que pueda tener dependerán de las decisiones que se toman en los 5 o 10 minutos posteriores a que el paciente traspase la puerta de un servicio de Urgencias o de la llegada de una ambulancia de Emergencias a un accidente o un aviso domiciliario.

Contar con formación MIR implica que el o la residente que se estrene en la especialidad de Urgencias y Emergencias en el Río Hortega pasará el 70% de los cuatro años de formación directamente en ese servicio, bajo la guía de un tutor.

«La idea es que sea en el hospital, pero que también roten por otro centro más pequeño, un comarcal, para que aprendan a manejarse con menos medios, algo que nos parece básico, y también en Emergencias, además de por áreas médicas como Pediatría, Psiquiatría, UVI, Anestesia… Por todas las de las que atienden las patologías más importantes que podemos ver en Urgencias», expone la responsable de coordinar la formación de los MIR que recalan en el Río Hortega y los centros del área Oeste vallisoletana. Sumando a las plazas de especialización de médicos, las de enfermería, físicos y psicólogos, este área superará en 2026 por primera vez el centenar de puestos ofertados (72 el hospital y 31 en Atención Primaria).

El aspirante a urgenciólogo que elija el Río Hortega para especializarse la próxima primavera recalará en un Servicio de Urgencias con 37 médicos y una plantilla de enfermería y técnicos de cuidados auxiliares que suma otros 200 profesionales. La unidad docente estará conformada por el Río Hortega, un segundo hospital y el Servicio de Emergencias y contará, según incide Rosa Ibán, con una tutora coordinadora, tutor principal, y el resto de médicos especialistas (título por la vía extraordinaria) serán tutores.

Un perfil propio: «La urgencia te elige a tí»

El perfil del médico que elige trabajar en Urgencias y Emergencias implica un plus vocacional. «Habitualmente decimos que la Urgencia te elige a tí. Tú pasas por la urgencia y la emergencia y sabes si te quieres quedar o no. Tienes que tener una visión y una forma de ver la vida aquí y ahora, de decidir ya y de tener empatía sin llevarte lo que vives en el trabajo a casa», resume la doctora Ibán Ochoa. Una jornada médica de mucha tensión, a la que estos profesionales suman el problema de afrontar guardias de 24 o 17 horas, que se extienden mañana, tarde y noche en un tajo muy exigente. «Agotadoras», resume.

Hasta ahora no había MIR específico para formar especialistas en este área, pero por los hospitales universitarios (en el caso de Valladolid tanto el Clínico como el Río Hortega) rotan habitualmente alumnos de Medicina para hacer jornadas prácticas que suponen un primer contacto con la asistencia de Urgencias y los médicos residentes de otras especialidades pasan por este departamento en su primer año en el centro hospitalario.

La incorporación al sistema MIR, destaca la jefa de Estudios del Hospital Universitario Río Hortega, permitirá mejorar la preparación de los médicos que van a ir tomando el testigo de los veteranos en la atención a la urgencias y las emergencias, con teoría, práctica y talleres específicos, además de impulsar la investigación en este ámbito. Afianzar la formación de los facultativos mediante la especialización vía MIR facilitará la gestión de unas plantillas en las que se espera hasta 2035 un importante ritmo de jubilaciones en los servicios de Urgencias.

Plantillas veteranas

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) ha advertido de que en 2029 el 40% de los urgenciólogos superarán los 50 años y eso pone en riesgo el relevo en un servicio muy sensible si no se refuerza la especialización. Ese camino se iniciará en 2026 con los 82 MIR, promoción que culminará la formación en 2030. Rosa Ibán valora que esos 4 años deberían haber sido 5 de partida. Cubrir el déficit de profesionales que va a generar el ritmo de jubilación a partir de 2035 exigiría, según cálculos de la Semes, un mínimo de oferta de 300 a 500 plazas MIR al año para formar especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias.

Junto al Río Hortega vallisoletano, contarán con la posibilidad de acoger un médico residente en Medicina de Urgencias y Emergencias desde mediados de 2026, en la próxima promoción MIR, otros cuatro hospitales: dos de tamaño intermedio como son los de Segovia y Ponferrada y otros dos que juegan en la liga de Río Hortega, por tamaño y dotación sanitaria, el de Salamanca y el de Burgos.