Rosa Ibán, urgencióloga en el Río Hortega y jefe de Estudios de Atención Primaria y Hospital del Área de Salud Valladolid Oeste. Rodrigo Jiménez

Sanidad

El Río Hortega formará uno de los cinco primeros Urgenciólogos MIR de Castilla y León

La sanidad pública de la comunidad estrenará la nueva especialidad con una oferta de plazas que además del centro vallisoletano llegará a Segovia, Ponferrada, Salamanca y Burgos

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:32

Los médicos que opten a la especialización MIR del próximo año podrán elegir, por primera vez, Medicina de Urgencias y Emergencias y en ese estreno ... participará el Río Hortega, hospital que ofertará una de las cinco plazas de formación que el Ministerio de Sanidad ha consignado a centros públicos de Castilla y León, de un total de 82 para toda España. «Estamos convencidos de que los médicos que trabajamos ahí necesitamos una formación diferente, con unas competencias específicas para nuestro trabajo», explica Rosa Ibán Ochoa, jefa de estudios de Atención Primaria y Hospitalaria del Área de Salud Valladolid Oeste, a la que pertenece el Hospital Universitario Río Hortega, y urgencióloga. Haber logrado hacerse hueco en la estructura MIR supone para estos profesionales el reconocimiento de la especialidad.

