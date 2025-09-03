El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las diferentes fases de un eclipse total de luna. AFP

¿A qué hora se podrá ver este domingo en Valladolid el eclipse total lunar?

Este fenómeno se observará sin necesidad de utilizar ningún tipo de instrumental

Á. G.

Á. G.

Valladolid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:51

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se cruza en la trayectoria entre el Sol y la Luna, provocando que nuestro satélite, que brilla por el reflejo de la luz solar, deje de hacerlo debido a la sombra que proyecta nuestro planeta sobre el satélite. Ese momento de obstrucción es el eclipse. Durante su fase total, la Luna no estará del todo oscura, sino que tomará un tono rojizo, debido a que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre.

Los eventos astronómicos traen asociados una parte de suerte, ya sea por la frecuencia en la que son visibles, como por la zona geográfica en la que ocurra, puesto que no en todos los lugares del globo se pueden apreciar todos los fenómenos astronómicos.

En el caso de este domingo, 7 de septiembre, el eclipse total de Luna se podrá observar desde Valladolid capital y toda la provincia. También en el resto de España, excepto en las zonas más occidentales de Galicia y en las Islas Canarias, donde se producirá inmediatamente después del final de la totalidad.

Infografía del Instituto Geográfico Nacional que recoge las diferentes fases del eclipse que se podrán observar desde Valladolid.

Al ser un eclipse lunar, su observación se puede realizar a simple vista y no conlleva ningún peligro ni requiere de instrumentación especial. El evento será visible en Valladolid desde las 18:20 de la tarde hasta las 22:00 horas, aunque no en todas las horas se apreciará lo mismo.

En concreto, será parcial entre las 18:27 y las 21:56 horas (la luna estará ensombrecida, aunque no del todo), mientras que será total desde las 19:31 hasta las 20:53 horas, cuando volverá a la parcial y el Sol iluminará de nuevo a nuestro satélite.

