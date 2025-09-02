El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Una persona camina por la avenida de Salamanca, a la altura de Arquitectura, con zonas verdes afectadas. Carlos Espeso

Valladolid

Hongos, estrés y raíces destructoras: así han sobrevivido las zonas verdes a la ola de calor

El Servicio de Parques y Jardines ha ajustado el riego y vigilado el césped amarillento durante un mes de agosto con las temperaturas disparadas

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:16

Las zonas verdes de Valladolid han superado de forma «aceptable» el inmenso reto al que este mes de agosto les ha sometido la meteorología, con ... quince días consecutivos de ola de calor, temperaturas disparadas hasta cinco grados por encima de la media, ocho noches tropicales durante las tres primeras semanas del mes y cinco jornadas entre las más sofocantes en lo que llevamos de siglo. Y todo eso, sin lluvia, con apenas cuatro gotas (la Aemet ni siquiera las recoge) que cayeron el martes 12 fruto de una tormenta seca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Explota una caja del registro de la luz en un bloque de la plaza del Ejército y movilizan a 16 bomberos
  2. 2

    Castilla y León inaugura Buscyl, su nuevo modelo de transporte
  3. 3 Multitudinario homenaje del Valle Esgueva a Goyo Casado, su sacerdote durante 17 años
  4. 4

    Guerra Te Lía, sobre Valladolid: «Alucino con la poca gente que nos conoce a nivel gastronómico»
  5. 5 Consulta las 284 rutas ya disponibles para viajar gratis con la tarjeta Buscyl
  6. 6

    Último chapuzón en las piscinas municipales: «Hay mucho que mejorar de cara a la próxima temporada»
  7. 7

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  8. 8

    Primer día de viajes gratis con Buscyl: «La máquina no lee el QR y me ha tocado pagar»
  9. 9

    El Ayuntamiento rebajará el 10% el Impuesto de Vehículos en 2026
  10. 10

    Muere un hombre y otro resulta herido en un accidente en Villacastín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Hongos, estrés y raíces destructoras: así han sobrevivido las zonas verdes a la ola de calor

Hongos, estrés y raíces destructoras: así han sobrevivido las zonas verdes a la ola de calor