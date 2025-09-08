El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Nicolás y Marcos Sánchez, en la pasarela del Museo de la Ciencia, donde el sábado rescataron a una mujer del río. Carlos Espeso

Valladolid

Hermanos al rescate en el Pisuerga por casualidad

Marcos y Nicolás Sánchez, uno policía y el otro bombero, coincidieron el sábado en el río para salvar a una joven que se había caído al agua

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:25

Cada vez que les preguntaban de niño qué querían ser de mayor, la respuesta de Marcos y Nicolás Sánchez siempre fue la misma: policía y ... bombero. Se sacan cinco años, pero los dos hermanos lo tenían claro. Y lograron su sueño en su Valladolid natal. Uno con chaleco antibalas y pistola y el otro con el traje ignífugo, siempre para ponerse al servicio de la ciudadanía vallisoletana. Lo que no sabían de pequeños es que este sábado, a última hora de la tarde, iban a coincidir en una intervención con final feliz. Hasta el punto de que estuvieron trabajando hombro con hombro sin casi darse cuenta para rescatar a una joven que se había caído al río a la altura de la pasarela del Museo de la Ciencia.

