Dos policías municipales, junto al Pisuerga en una imagen de archivo. A. Mingueza
Valladolid

Dos policías municipales rescatan a una joven semiinconsciente del Pisuerga

Los agentes se lanzaron al agua a la altura de la pasarela del museo de la Ciencia

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Sábado, 30 de agosto 2025, 23:18

Dos agentes de la Policía Municipal se han lanzado a ultima hora de la tarde de este sábado a las aguas del Pisuerga para rescatar ... a una joven. Fue una llamada al 112 la que ha alertado de un suceso que ha generado momentos de tensión en la pasarela del museo de la Ciencia, en la margen que da a El Corte Inglés.

