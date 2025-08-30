Dos policías municipales rescatan a una joven semiinconsciente del Pisuerga
Los agentes se lanzaron al agua a la altura de la pasarela del museo de la Ciencia
Valladolid
Sábado, 30 de agosto 2025, 23:18
Dos agentes de la Policía Municipal se han lanzado a ultima hora de la tarde de este sábado a las aguas del Pisuerga para rescatar ... a una joven. Fue una llamada al 112 la que ha alertado de un suceso que ha generado momentos de tensión en la pasarela del museo de la Ciencia, en la margen que da a El Corte Inglés.
A la llegada de los policías, los transeúntes de la zona eran los que daban las indicaciones a los uniformados, que tras detectar dónde se encontraba la joven, se desprendieron de alguno de los objetos, se lanzaron al agua para rescatarla.
La rápida intervención ha evitado una nueva tragedia en el Pisuerga, pues la joven ya empezaba a perder el conocimiento.
Tras los policías, Bomberos de Valladolid y sanitarios han atendido a la joven.
