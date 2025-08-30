El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de un rescate en un operativo de búsqueda en un río. C. E.

Hallan el cadáver de un hombre que flotaba sobre el Duero en Zamora

El cuerpo fue sacado de las aguas por los Bomberos a la altura del Hospital Provincial

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 30 de agosto 2025, 11:02

Los Bomberos de Zamora rescataron esta mañana el cuerpo sin vida de un hombre de entre 40 y 50 años que se encontraba flotando sobre las aguas del río Duero, a la altura del Hospital Provincial, según informó el 112 y recogió Ical.

A las 8:47 horas se recibió un aviso de que un cuerpo inerte se encontraba sobre la superficie del agua. Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos, que rescataron el cadáver. Igualmente, acudieron efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Local y sanitarios de Sacyl.

