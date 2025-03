Héctor Merino, el entrenador que inculcó a los más pequeños la pasión por el socorrismo

E. Esteban Valladolid Miércoles, 12 de marzo 2025, 19:21 Comenta Compartir

Hizo de sus dos pasiones, el cuidado y la enseñanza de los más pequeños y el socorrismo, una manera de vivir. No entendía Héctor Merino ... García la vida desde otro prisma que no fuera el de la entrega, la dedicación más absoluta y la predilección por aquellos que tuvieron la suerte de tenerle cerca. Era, en definitiva, «todo corazón». Rehuía de protagonismos, aún cuando una «dura» enfermedad, que «se le llevó» el pasado día 10 a los 34 años, mostraba su peor cara. Tenía la máxima de que el foco debía estar siempre en los chicos, aquellos a los que durante años inculcó su entusiasmo por la natación desde el Club Deportivo Unión Esgueva, y en sus logros. «Estuvo al pie del cañón hasta el último día; estaba ya fastidiado y me puso un mensaje para que no me olvidara de inscribir al equipo en un campeonato la próxima semana. Era espectacular, el que mantenía vivo al club», desvela Rebeca Aguado, su mano derecha y entrenadora de adultos en el equipo.

Comenzó a formar parte del Unión Esgueva cuando era tan solo un niño, con 10 u 11 años, y quedó tan prendado de la dinámica, de los entrenamientos y del club en general que desde entonces permaneció vinculado. Primero como alumno y, desde hace más de una década, como entrenador de la categoría de menores. «Como deportista siempre ha sido un diez, porque además era literalmente un diez de persona. Nunca se quejaba, siempre luchaba y consiguió grandes éxitos. Luego empezó conmigo llevando a los grupos de pequeños y fuimos los dos mano a mano aprendiendo a cómo llevarlo y gestionarlo todo, a más de 80 deportistas... Ha pasado muchísima gente por nuestras manos y siempre hemos intentado enseñar los mismos valores, del esfuerzo, el sacrificio, la lucha, que esto es un deporte pero también forma parte de la vida...», subraya Aguado. Otros obituarios Adiós a la farmacéutica que llevó «el nombre de Valladolid a todas partes» Fallece Cardellá, la firma del baloncesto en los años 90 Además, si había algo que le caracterizara era su inmensa capacidad de trabajo, de llegar a donde otros no podían. «Lo abarcaba absolutamente todo; si yo no podía ir a un entrenamiento, él me cubría, estaba pendiente de todo lo que se podía incorporar en las clases...», añade. Su muerte ha dejado un vacío irreparable, «tremendo», en el seno del equipo, que intentarán «llenar con los momentos vividos» junto a él. Héctor Merino, además de técnico, era «uno de los pilares que sujeta» el club. «Esta maldita enfermedad te ha llevado, pero nos deja lo mejor de ti, eso no nos lo va a arrebatar», reza un mensaje de despedida de una Unión Esgueva que no termina de creerse que no vayan a volver a cruzarse con ese chico sonriente, «siempre alegre», que trataba de ver el vaso medio lleno. Humilde y sonriente «Nunca nos has fallado, has dedicado toda tu vida al salvamento, te enseñamos esta práctica pero tú nos has enseñado que la amistad siempre ha estado por encima de todo. Siempre sonriente, nunca te has quejado por nada, todo te parecía bien, tu fortaleza, tu sentido de humildad, amor por nuestro club... Son tantas cosas que nos gustaría agradecerte», continúa el escrito. Su empeño y perseverancia le llevaron a ser reconocido como mejor técnico de categorías de menores (benjamines, alevín, infantil y cadete) en 2024 por la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León. El organismo regional ha mostrado a través de las redes sociales su consternación por el fallecimiento de Merino, «no solo un ejemplo de entrega y esfuerzo, sino que también nos enseñó, con su eterna sonrisa, el verdadero significado de la amistad y la resiliencia». «Su partida deja un vacío imposible de llenar, pero su legado de fortaleza, alegría y bondad permanecerá siempre con nosotros», lamenta la federación, que admite que «su partida deja un vacío imposible de llenar». «Su legado de fortaleza, alegría y bondad permanecerá siempre con nosotros», sentencia el colectivo en un comunicado.

Temas

Obituarios