Agentes de la Policía Municipal dan paso a un camión de la Vuelta Cicilista en un tramo cortado en Isabel la Católica en 2023. A. Mingueza

Guía para sobrevivir este jueves a los cortes de tráfico por la Vuelta en Valladolid

La Policía Local aconseja no utilizar el coche salvo que sea «imprescindible» y Sanidad pide a los pacientes que tengan que acudir al Clínico que lo hagan «con antelación suficiente»

E. E.

E. E.

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:51

La dirección de la Vuelta a España ha anunciado a última hora de este miércoles 10 de septiembre el recorte de casi la mitad del recorrido de la contrarreloj ... que se iba a disputar este jueves 11 de septiembre en Valladolid por las protestas propalestina en contra del equipo israelí. En su previsión inicial, la etapa afectaba a más de medio centenar de calles de la ciudad que iban a estar, como mínimo, seis horas cerradas completamente al tráfico. Ahora se verá modificada a un circuito aún desconocido. Si se mantiene parte de lo previsto, la Vuelta Ciclista a España dividiría en dos la ciudad y obligaría a cortar el tráfico tanto en el circuito por el que discurrirá la única contrarreloj de la carrera -que se antoja decisiva, a solo tres días para el final de la competición- como en otras vías próximas.

