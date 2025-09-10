Guía para sobrevivir este jueves a los cortes de tráfico por la Vuelta en Valladolid

La dirección de la Vuelta a España ha anunciado a última hora de este miércoles 10 de septiembre el recorte de casi la mitad del recorrido de la contrarreloj ... que se iba a disputar este jueves 11 de septiembre en Valladolid por las protestas propalestina en contra del equipo israelí. En su previsión inicial, la etapa afectaba a más de medio centenar de calles de la ciudad que iban a estar, como mínimo, seis horas cerradas completamente al tráfico. Ahora se verá modificada a un circuito aún desconocido. Si se mantiene parte de lo previsto, la Vuelta Ciclista a España dividiría en dos la ciudad y obligaría a cortar el tráfico tanto en el circuito por el que discurrirá la única contrarreloj de la carrera -que se antoja decisiva, a solo tres días para el final de la competición- como en otras vías próximas.

Desde arterias que soportan un importante número de vehículos cada día como Isabel la Católica o el Paseo de Zorrilla, hasta barrios como Parquesol, Covaresa, Villa de Prado o Girón. Pocos rincones de Valladolid se librarán, directa o indirectamente, del impacto en la circulación que traerá consigo la Vuelta.

En un día lectivo, con colegios y universidad -empezaron el martes 9- a pleno rendimiento, el retorno a los puestos de trabajo con la llegada de septiembre e inmersos en las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, son muchos los que ese día se ven en la obligación de coger el coche para desplazarse al destino en cuestión. Pero, ¿cómo afrontar una jornada con tantos cortes al tráfico y sortear los atascos? A continuación le damos una serie de claves para sobrevivir al paso de la Vuelta por Valladolid.

¿Cuándo son los primeros cortes?

Los primeros cortes de tráfico llegarán el día antes de la contrarreloj. Así, este miércoles, a partir de las 20:00 horas, se prevén cierres en la plaza de San Pablo, la calle San Quirce y alrededores para que los operarios comiencen a montar la infraestructura desde donde partirán a partir de las 14:12 horas del jueves los corredores.

Tres horas más tarde, esta misma noche de miércoles, los cierres se trasladarán también al Paseo de Zorrilla, frente a la Academia de Caballería y la calle San Ildefonso y alrededores, para realizar una labor similar, aunque de instalación de la meta.

Y el grueso de las calles, ¿cuándo se cierran?

El jueves día 11, el primer gran corte total será a las 6:00 horas en la zona de salida y de meta y, una hora más tarde, en Isabel la Católica. A las 11:00 horas se cerrará todo el circuito. No será hasta pasadas las 17:15 horas, aproximadamente, cuando el recorrido comience a reabrirse de forma progresiva, y siempre supeditado al transcurso de la prueba. Las zonas de meta y de salida, sin embargo, no correrán la misma suerte y estarán cerradas hasta que concluya todo el desmontaje.

«En algún momento dado habrá algún paso transversal que se permitirá pasar, sobre todo hasta las dos de la tarde, y a partir de entonces el corte será prácticamente total y únicamente se permitirán urgencias y necesidades que valoremos», asegura el Mayor de la Policía Municipal, Iñaki Ayuso, que concreta que en el momento en que ondee la bandera verde de la Guardia Civil, que indica que la carrera ha finalizado y no hay peligro, se procederá a retirar el vallado y a permitir el paso transversal. En el siguiente enlace puede consultar el mapa diseñado por la Policía Local con toda la información del tráfico:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=15lvW6enSU1rEh9- 4WEsZgSvv68v8Dho&usp=sharing

¿Que vías alternativas existen?

Aunque el Mayor de la Policía Municipal recomienda a la ciudadanía directamente «no coger el coche» ese día salvo que sea «imprescindible», insta a aquellos que deban hacerlo a que planifiquen la ruta por la que van a circular para evitar encontrarse con sorpresas.

En cualquier caso, habrá dos vías principales que serán las grandes alternativas para soportar el tráfico de quienes no tengan más remedio que recurrir al vehículo privado para sus desplazamientos. La primera, la VA-30, que permitirá la movilidad a cualquier punto, más aún en una jornada en la que la ciudad estará dividida en dos. La segunda, la avenida de Salamanca, donde también redoblará esfuerzos la Policía Local para facilitar la fluidez en la circulación.

¿Y si tengo que ir al médico?

Los policías municipales desplegados «darán respuesta» a todos aquellos que tengan que realizar un desplazamiento ineludible, como acudir a una cita médica. Por su parte, desde Sanidad piden a todos aquellos pacientes que ese día deban acudir tanto al Hospital Clínico como al Edificio Rondilla que lo hagan «con antelación suficiente y, preferiblemente, en transporte público».

Además, el acceso al aparcamiento del Edificio Rondilla por la calle Cardenal Torquemada estará limitado, tanto para trabajadores como para pacientes y acompañantes. Solo podrán acceder vehículos hasta las 9:00 horas, debiendo permanecer los coches y motocicletas aparcados en el estacionamiento hasta la finalización de la carrera (entorno a las 18:00 horas).

En el caso de tratarse de vehículos de servicio sanitario o con pasajeros con movilidad reducida o discapacidad reconocida, la accesibilidad al centro asistencial se realizará en coordinación con la Policía Municipal, informa Sanidad.

Las salidas de los colegios, mejor a pie

Aquellos progenitores o familiares que lleven a los menores a los distintos colegios no tendrán, a priori, problema para acceder hasta el centro en cuestión, puesto que el circuito no estará cortado al tráfico hasta las 11:00 horas. Sin embargo, las salidas se prevén más complicadas. Para ello, la Policía Municipal aconseja o bien adelantar las recogidas, y que de este modo sean escalonadas y no haya excesivas congregaciones, o que «estaciones tres calles más allá o que incluso ese día vayan andando», apunta Iñaki Ayuso.

¿A qué hora estará el tráfico normalizado?

Aunque la contrarreloj no comenzará hasta las 14:12 horas, el recorrido estará cortado al completo desde las 11:00 horas. Así permanecerá al menos hasta las 17:15 horas, momento en el que está previsto que salga el último corredor. A partir de esa hora, aproximadamente -siempre supeditado al avance y transcurso de la prueba-, se reabrirá el circuito de forma progresiva. No obstante, la Policía Municipal recomienda retrasar el uso del vehículo privado hasta, al menos, las 19:30 horas, para evitar así encontrarse con atascos.

Las zonas de meta y de salida estarán cerradas hasta que concluya todo el desmontaje.

¿Y si tengo el coche aparcado en algún tramo del recorrido?

Debe retirar su vehículo de la vía pública si está estacionado en algún tramo de la contrarreloj. En concreto, desde las 0:00 y hasta las 20:00 horas del jueves, estará prohibido estacionar en cualquier punto del recorrido, salvo las siguientes excepciones: tramo del 1 al 5 de José Cantalapiedra; tramo del 4 al 10 de Franceso Scrimieri; Adolfo Miaja de la Muela entre Padre Llanos y Hernando de Acuña; Paseo de Zorrilla desde el número 163 hasta la calle Vega Sicilia; Cañada Real (los estacionados en los carriles de servicio); y Hospital Militar (lateral del 112), que se acotarán para evitar la salida de vehículos del circuito.

La Policía Local estima que, normalmente, hay más de mil vehículos aparcados en alguna calle por donde pasará la contrarreloj. Así, apela a la colaboración ciudadana para que cambien de ubicación el coche antes de la hora señalada. «Tenemos un montón de grúas previstas para ese día, para desplazar los vehículos y llevarlos a explanadas preparadas que tenemos. Eso a nosotros nos supone un trabajo, que es ir hasta el lugar, coger la grúa y mover el vehículo, y una molestia para el ciudadano, porque luego tiene que saber dónde está el coche y tiene que estar llamando, por lo que aconsejamos que sean ellos los que estén pendientes», sostiene Ayuso.

Autobuses urbanos, taxis y usuarios de Biki

Auvasa ha planteado un plan de movilidad para garantizar los desplazamientos, que conllevan cambios en los recorridos y supresión de paradas desde las 9:30 horas del día 11 y hasta que concluya la contrarreloj. La información de cada línea afectada puede consultarse en los vehículos, paradas y medios de comunicación de la empresa (web auvasa.es y redes sociales). A los taxis se les permitirá el acceso únicamente si tienen la parada cercana al lugar desde donde pretenden entrar, siempre que el desarrollo del evento lo permita, y a los usuarios de Biki se les facilitará en la medida de lo posible las entradas a los puntos de recarga, fundamentalmente en Manuel Silvela, frente al centro comercial Vallsur y Francesco Scrimieri. Asimismo, las ambulancias de transporte podrán realizar la parada en el punto más cercano al lugar donde tengan que recoger o dejar a los pacientes.