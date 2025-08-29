Las gasolineras encaran la operación retorno con los precios más bajos de agosto

Como sucede con todo, las vacaciones también se terminan. La llegada de septiembre es sinónimo de muchas cosas y una de ellas es el retorno ... a casa. Esto significa que hay que repostar para llegar y a su vez añadir un último gasto a todo el desembolso que ya se ha efectuado a lo largo del verano. Al menos, las estaciones de servicio darán un respiro en este sentido, marcando precios más bajos que hace un año, algunos de los más baratos de todo el mes y los mínimos desde julio. El precio ha variado en los últimos días, pero lo único seguro es que el coste de repostar será más barato en la operación retorno que en la salida de agosto y julio. Un poco, pero son unos euros de ahorro que se notan.

La situación actual es que, de media en todo el país, los letreros mantienen un descenso constante durante todo este mes que ahora se concreta en un precio de 1,412 euros el litro en diésel y en 1,473 euros el litro para la gasolina. Son cerca de ocho céntimos por litro menos que el precio con el que se inició el año, pero algo más que la situación con la que arrancó este verano, cuando el precio aumentó ligeramente respecto a mayo, mes en que se alcanzó el mínimo anual. La evolución de 2025 ha sido la de un pico máximo en febrero, desde cuando empezó a bajar hasta que en verano repuntó de forma leve en julio. Desde entonces, la tendencia es descendente y en esta se mantiene en las últimas jornadas.

Las gasolineras de Valladolid venden el diésel más barato de Castilla y León

Esto ha hecho que la operación retorno llegue con algunos de los precios más bajos del verano. Si se toma como referencia un depósito de 55 litros, repostar supone al bolsillo un total de 80,90 euros para la gasolina y de 77,16 euros para el diésel. El ahorro es algo que ya se aprecia en el propio mes de agosto y es más palpable aún si se compara con la situación de hace un año, cuando el desembolso fue de cuatro euros más en el caso de la gasolina y de uno en el del diésel. Cada céntimo cuenta, eso seguro. De hecho, los conductores solo están pagando de media un euro menos que hace un mes.

La media de precios en España es una situación que también se extrapola a lo que reflejan las estaciones de servicio de Valladolid, donde la situación es similar al conjunto nacional. Se nota especialmente en el caso del diésel, que esta semana ha marcado su mínimo en agosto, con un precio de 1,39 euros el litro. La gasolina también está en descenso, pero se mantiene ligeramente por encima del mínimo mensual, que se alcanzó en la semana del puente de la Asunción, otro momento álgido de entrada y salida de coches por las vacaciones estivales.

Las diferencias de precio entre provincias son palpables incluso dentro de las propias ciudades, donde la decisión de dónde se decida repostar supone también un ahorro o un encarecimiento del precio. En este sentido, son los bolsillos de los conductores de un vehículo de diésel los que más lo notan. Hasta trece euros de diferencia entre la estación de servicio más cara y la más barata de la capital vallisoletana. Un depósito en la más económica supone 69,80 euros mientras que en la más costosa, la misma cantidad de combustible asciende hasta los 82,99 euros. Y en la gasolina, la diferencia es de 74,745 euros en la más barata y de 82,445 en su contraparte.

De los datos que proporciona el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico también se desprende que el precio medio del depósito en España es más barato que el de Castilla y León. Dentro del territorio, Valladolid es la provincia más económica para repostar con diésel, mientras que Palencia se mantiene como la más cara. La situación es algo similar para los vehículos de gasolina. Palencia repite como el territorio con el precio más alto de la comunidad. Soria es la más económica y, aquí sí, el coste está por debajo de la media nacional. Es la única provincia castellano y leonesa que se encuentra por debajo de la media de España.

Más barato en los destinos

La estadística del Ministerio también muestra que la evolución de los combustibles tiene un comportamiento similar en el caso del diésel y la gasolina, con un descenso continuado de febrero a mayo que repunta en verano para luego descender en agosto. En cualquier caso, desde la última semana de junio, los dos combustibles han experimentado un descenso que, hasta ahora, se mantiene constante. Los datos dejan espacio para la comparación con los destinos favoritos de los vallisoletanos, concretados en las costas norte y mediterránea. Los conductores de diésel salen ganando de nuevo, por ejemplo si se comprueban los datos de uno de los destinos más nombrados, como Peñíscola, desde donde vendrán decenas de vallisoletanos estos días.

En este destino costero, los depósitos de diésel suponen un coste de 72,10 euros mientras que la gasolina asciende hasta los 80,74 euros, y por ejemplo en Comillas, otro destino predilecto de los vallisoletanos, el precio es de 73,37 euros y 76,78 euros respectivamente. Otro ejemplo, en el sur, es Almuñécar. Aquí el coste sube y supone 81,455 euros para el diésel y 85,635 euros para la gasolina. En estos ejemplos, el precio es más barato en los destinos vacacionales, a excepción del municipio granadino. A rasgos generales, los precios del combustible han descendido respecto al año pasado, y los conductores también pagaron menos que en 2024 en la primera operación salida del verano, cuando la DGT esperó medio millón de desplazamientos en toda la comunidad, que se concretaban en cinco millones en todo el mes de julio.