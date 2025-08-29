El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un hombre coge un surtidor de gasolina en Valladolid. Alberto Mingueza

Valladolid

Las gasolineras encaran la operación retorno con los precios más bajos de agosto

Los costes de repostar viven un descenso continuado durante todo el mes tras un leve repunte en julio

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:16

Como sucede con todo, las vacaciones también se terminan. La llegada de septiembre es sinónimo de muchas cosas y una de ellas es el retorno ... a casa. Esto significa que hay que repostar para llegar y a su vez añadir un último gasto a todo el desembolso que ya se ha efectuado a lo largo del verano. Al menos, las estaciones de servicio darán un respiro en este sentido, marcando precios más bajos que hace un año, algunos de los más baratos de todo el mes y los mínimos desde julio. El precio ha variado en los últimos días, pero lo único seguro es que el coste de repostar será más barato en la operación retorno que en la salida de agosto y julio. Un poco, pero son unos euros de ahorro que se notan.

