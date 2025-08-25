El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un conductor reposta en una gasolinera de Palencia. Manuel Brágimo

Palencia

Las gasolineras acusan cambios de hábitos y un elevado número de estaciones de servicio

Admiten que el verano da oxígeno, pero creen que la rentabilidad y la reorganización del mercado decidirán el futuro

Almudena Álvarez

Almudena Álvarez

Palencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:56

El verano suele funcionar como un respiro para las estaciones de servicio, cuando las operaciones salida y el flujo turístico rellenan cajas y tiendas; sin ... embargo, en Palencia esa aparente normalidad convive con sombras de mayor calado. El sector afronta una sobredimensión de la oferta en la capital, la presión creciente de las estaciones 'low cost' y cambios en los hábitos de movilidad que reducen picos de demanda. Los gasolineros admiten que el verano da oxígeno, pero insisten en que la rentabilidad y la reorganización del mercado—entre tecnología, autoservicio y servicios complementarios—decidirán quién resiste en el futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  3. 3 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  4. 4

    Â«Te voy a matarÂ»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia
  5. 5 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  6. 6 La alerta de un vecino frustra la okupación de una casa en un pueblo de Valladolid
  7. 7 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  8. 8

    Dos grandes cadenas de perfumerías estarán frente a frente en la Calle Mayor de Palencia
  9. 9 Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera
  10. 10

    La ampliación del Hotel Colón Plaza se materializa con el vaciado del inmueble

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las gasolineras acusan cambios de hábitos y un elevado número de estaciones de servicio

Las gasolineras acusan cambios de hábitos y un elevado número de estaciones de servicio