Frena una agresión homófoba al parar a dos jóvenes que increpaban a una pareja

Todo se quedó en un conato. En un intento de agresión homófoba en la vía pública y que frenó, a tenor de su testimonio, un hombre que justo en ese momento pasaba por la calle López Gómez. Su reacción fue instintiva y sirvió para que ... ahora «no estemos hablando de algo más grave». Prefiere mantener el anonimato y relatar los hechos que presenció en la noche del sábado.

Su testimonio arrancaba con una sonrisa esbozada en su rostro al ver a dos jóvenes darse un beso en la calle López Gómez, casi a la altura de la esquina con Santuario. «Todo se emborronó segundos después», agrega. «Yo también soy del colectivo, soy gay y me hizo ilusión ver ese beso entre estos dos chicos. Tal vez porque yo lo tuve más difícil cuando tenía esos años», continúa.

Porque en ese momento que se daban el beso, a unos treinta o cincuenta metros otros dos jóvenes les empezaron a increpar. «Les gritaban maricones constantemente», relata. Esos gritos, prosigue este testigo, dieron lugar a «lo más preocupante». «Aceleraron el ritmo y se encaminaban hacia ellos. Eso es lo que me alertó, porque los chicos eran muy jóvenes», agrega.

«Contigo no va»

Fue en ese momento cuando, de forma instintiva, frenó a esos dos hombres. «Con la adrenalina que tenía, les dije ¿qué está pasando? ¿qué necesitáis? Y me empezaron a decir: 'No, no, que contigo no va, que contigo no va'. Y les dije que sí que iba conmigo porque yo también soy maricón. Fue la frase que me salió en ese momento», rememora.

Aun así, insistió en que la pareja se fuera del lugar y aguardó para ver que no les seguían. «Como fue un insulto, pude contenerlo a tiempo y estos chicos se fueron... No pude ni quedarme ni con unos ni con otros para llamar a la Policía. Preferí que los chavales se fueran y estuvieran seguros», señala sobre su intervención ciudadana.

«Me fastidia que se coarte el momento de disfrutar de la libertad de esos dos chicos. En realidad el protagonismo tendría que ser la libertad de estos dos chicos y no la agresión o el intento de agresión», concluye.

Este hecho también lo ha denunciado públicamente la librería Akelarre en sus redes sociales, que piden que se frenen las agresiones homófobas en Valladolid. Una de las más recientes sucedió hace dos meses en Conde Ansúrez, donde dos hombres, que visitaban Valladolid, fueron agredidos a gritos de «'puto maricón'».

Fue un ataque «premeditado» y que mandó a la pareja al Hospital Clínico con diversas heridas.