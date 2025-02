Absuelto el detenido con 'anfetas' en la plaza de Santa Cruz

El Norte Valladolid Lunes, 10 de febrero 2025, 13:15 Comenta Compartir

La Audiencia de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria en el caso del hombre con iniciales R. B. B. que en el verano de 2023 fue detenido por la policía en las inmediaciones de la plaza de la Santa Cruz en posesión de 13 gramos de anfetaminas que, según alegó en el juicio, eran para consumo de él y de su pareja.

El fallo de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial fundamenta la absolución, frente a la petición de tres años de cárcel y 1.500 euros de multa de la fiscal del caso, en la escasa cuantía de la cantidad intervenida, compatible con el autoconsumo esgrimido por el encausado y su letrado defensor, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

De hecho, la defensa había advertido a la sala de la escasa entidad de la cantidad ocupada a su cliente, 1,8 gramos si se tiene en cuenta que la riqueza de la misma apenas llegaba a 14,30, así como el hecho de que los agentes actuantes no le ocuparan útil o instrumento alguno para el corte o distribución de la mercancía.

El propio acusado explicó que aquella noche del 13 de agosto de 2023 había cogido el coche para pasar a recoger a su novia, camarera de un bar en La Rondilla, y marcharse con ella a disfrutar de las fiestas de su pueblo, donde tenían la intención ambos de consumir los 13,76 gramos netos de 'anfetas' -el peso bruto, incluidas las bolsas, era de 28,52- que, según sostuvo, acaba de comprar en Las Viudas tras desembolsar 400 euros.

«Por desgracia, soy consumidor, dos o tres gramos diarios y más los fines de semana, pero jamás me he dedicado a vender», mantuvo R.B.B, quien, en declaraciones ratificadas más tarde por su pareja, aseguró que no necesita dedicarse a dicha actividad ilícita por cuanto su trabajo en el sector de la construcción le reporta mensualmente entre 2.200 y 2.400 euros.

Aunque en el momento de la detención le fueron ocupados también 800 euros, fraccionados en billetes de 50 euros, el ahora absuelto aclaró al tribunal que los había sacado varios días antes de su cuenta en un cajero automático con el fin de gastarlos con su novia en las fiestas del pueblo. También añadió que solía retirar cantidades grandes lo antes posible, nada más recibir la nómina, porque tenía un embargo de la Seguridad Social y de esta forma evitaba que le retuvieran la mayoría de su sueldo.

«Un tanto nervioso»

Su detención aquella noche se produjo cuando un coche patrulla de la Policía Nacional camuflado se detuvo junto al del acusado ante un semáforo y los agentes observaron un comportamiento anómalo que les hizo sospechar, en referencia a que «se agachó varias veces sobre el asiento del copiloto, dio acelerones» y se puso un tanto nervioso, de ahí que optaron por interceptarle y registrar el vehículo y a su conductor, «quien presentaba las pupilas dilatas como síntoma de haber consumido», algo que luego se pudo certificar con el correspondiente test.

Fue durante el registro cuando los policías le incautaron una bolsa en el bolsillo del pantalón con droga, que más tarde se comprobó que era anfetamina seca, y acto seguido, con ayuda de agentes de la Policía Municipal, otra bolsa con la misma sustancia, pero húmeda, bajo el asiento del copiloto, además de los ya citados 800 euros y una cartera de la novia en la que encontraron un 'pollo' y otra bolsita ya vacía.

«Nos dijo que la droga era de su propiedad, sin más explicación», recordó uno de los agentes, quien también reconoció que la detención fue casual ya que el acusado ni estaba siendo investigado ni le habían visto jamás traficar con sustancias.

