José Antonio García, propietario de la Floristería Azahar, posa dentro de la tienda.

José Antonio García, propietario de la Floristería Azahar, posa dentro de la tienda. Rodrigo Jiménez

Valladolid

La Floristería Azahar busca un traspaso por jubilación: «Han sido treinta años de ilusión»

La pequeña tienda de la calle Ultramar quiere evitar el cierre definitivo en el plazo de un año y medio, que es cuando su propietario tiene intención de dejar el negocio

Lorena Arias Duque

Valladolid

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:39

Tres décadas con aroma de pétalos en la vallisoletana calle Ultramar se despiden tras el mostrador de la Floristería Azahar, donde su propietario, José Antonio ... García, se mantiene a la espera, con anuncios en la puerta, de quien decida tomarle relevo el próximo año, cuando llegue la hora de su jubilación. Situado en el entorno de la Plaza de Toros, este pequeño comercio local se fundó en 1994, cuando su dueño dio el paso para convertirse en autónomo, ya experimentado en el mundo floral, que años atrás le había dado su primer trabajo como repartidor de otra tienda del estilo, cuando era «prácticamente, un niño».

