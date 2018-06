La firma Textiles Montecid acredita que Pilar Vicente fue su responsable de expansión Henar Sastre El alcalde se considera víctima de una «cacería» política, Tudanca le defiende y PP y Ciudadanos aprovechan para vapulear al regidor J. ASUA/ AGENCIAS Jueves, 21 junio 2018, 08:33

La empresa Textiles Montecid S. L., con sede en el polígono industrial de La Mora, en La Cistérniga, avala en un escrito firmado por su gerente, Julio Martín, y fechado ayer mismo que la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, trabajó en esta mercantil como responsable de expansión. La formación naranja presentará hoy a la opinión pública este documento como prueba de que la edil no ha mentido en el currículo en contra de lo afirmado por al alcalde, quien en el último pleno puso en cuestión la capacidad de gestión de la concejala al haber trabajado, antes de entrar en el Ayuntamiento, en una tienda del centro comercial Vallsur, según le respondió en una réplica del debate sobre el estado de la ciudad. Este comentario provocó que Vicente abandonara la sesión tras pedir a Puente que rectificara las «mentiras» sobre su experiencia laboral.

Lejos de pedir disculpas, Óscar Puente mantuvo ayer una actitud beligerante contra Vicente. Así, instó a los periodistas a solicitar a la edil que aportara una nómina o el contrato en el que se acredite el cargo que desempeñó. Para Puente, «clasista es el que oculta su pasado y lo arropa o reviste de un oropel que no tiene». El alcalde considera que «este numerito de Ciudadanos se ha montado para sacar rédito político». «Hay una cacería contra mí en Twitter desde ayer por parte de altos cargos de C's», entre ellos Albert Rivera, quien pidió su dimisión.

Pilar Vicente evitó entrar al trapo. «No voy a entrar en su juego y no voy a tolerar lecciones sobre mi currículum y vida profesional antes de entrar en la actividad política. Me siento muy orgullosa de mis dos carreras y de haber sido dependienta desde los 18 años en diferentes comercios. Lo que tiene que hacer es dimitir. Su comentario clasista y machista le incapacita para ser alcalde, porque es un insulto para las miles de personas que en Valladolid dedican su esfuerzo diariamente al comercio», insistió.

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, defendió ayer a su compañero de partido y acusó a la formación naranja de tener la «piel muy fina». A su juicio, se trata de una rabieta porque «Ciudadanos no sabe qué hacer después de haber desaparecido de las encuestas y de haber sido cómplice de un Gobierno corrupto», afirmó.

El PP aprovechó el conflicto para arremeter contra el munícipe socialista. El portavoz de la formación en las Cortes, Raúl de la Hoz, calificó sus declaraciones de «machistas, asquerosas e indignas» de un representante de una ciudad como Valladolid. «Hace tiempo que ha perdido el rumbo político y personal», aseguró De la Hoz, quien no espera que rectifique porque «nunca lo hace». La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Alicia García, cree que la actitud de Puente es «reprobable» y señaló que su comentario sobre la actividad de la concejala como dependienta tiene un «matiz machista» ante lo que se debe ser «poco permisivo».