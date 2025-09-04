El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Luis Piedrahita posa durante su show 'Apolípticamente correcto'. Nolbac

Luis Piedrahita

Monologista

Luis Piedrahita: «Un show en directo es un traje a medida para el público de esa noche»

El presentador y humorista presenta hoy 'Apocalípticamente correcto' en el Teatro Carrión, un monólogo lleno de humor, magia y reflexiones sobre la libertad y el destino

Lucía San José

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:38

Entre chistes sobre leche, horóscopos y autocaravanas, Luis Piedrahita introduce una de las «grandes preguntas filosóficas de la humanidad»: ¿Somos realmente libres o nuestro destino ... está escrito en algún sitio? 'Apolípticamente correcto' integra además un gran cambio en la carrera del artista, porque ha introducido la magia en su show de este viernes 5 de septiembre en el Teatro Carrión. Aunque asegura que siempre ha sido «reacio» a este tipo de humor, promete hacer «explotar la cabeza» con un juego «increíble».

