Casi cincuenta años de pasión por la lectura en el Salón La Feria del Libro concentrará 23 expositores en 21 casetas del 29 de agosto al 7 de septiembre

El Norte Palencia Viernes, 22 de agosto 2025, 13:27

La Feria del Libro de Palencia, que este año celebra su cuadragésimo novena edición del 29 de agosto al 7 de septiembre, incrementará su programación de actividades complementarias destinadas a todos los públicos. Esta gran cita anual con el libro contará con 15 variadas propuestas, en las que tendrán cabida la música, los cuentacuentos, los talleres, la lectura de microrrelatos, el teatro, las charlas y una sesión de micrófono abierto.

La Feria del Libro contará con 21 casetas con 23 expositores, lo que supone un ligero aumento respecto al año pasado y permite consolidar el crecimiento sostenido experimentado en el transcurso de las últimas ediciones. En 2021 hubo 14 casetas con 16 expositores y en 2022, 17 casetas con 19 expositores.

La feria, una de las citas culturales con más arraigo y más antiguas de la provincia, se celebrará un año más en el parque del Salón desde el viernes 29 de agosto hasta el domingo 7 de septiembre. Organizada por la Asociación de Libreros y Editores y por el Ayuntamiento de Palencia, es un evento que cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial. El horario de apertura de las casetas será de 11:30 a 14:00 y de 18:00 a 21:30 horas, con una ampliación a mediodía hasta las 14:30 horas durante los fines de semana y días festivos. Por la noche, ese horario será también ampliado hasta las 22 horas los viernes, sábados y el 1 de septiembre. El domingo, 7 de septiembre, se cerrará a las 14:30 horas.

Como antes se ha señalado, la Feria del Libro reunirá un total de 23 expositores que estarán distribuidos en 21 casetas. Entre los expositores institucionales acudirán el Ayuntamiento de Palencia, la Fundación Díaz Caneja, la Diputación Provincial, el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Junto a estas instituciones se darán cita una destacada representación del sector del libro de nuestra provincia, formada como en años precedentes por las librerías Iglesias y Ateneo y por las editoriales Aruz y Menoscuarto.

El resto de expositores, procedentes de distintas regiones del país, serán Libros infantiles y juveniles, Alberto Santos Editor, Palabras de Agua, Gremio de Editores de Castilla y León, La boutique del cuento, MAR Editor-Ediciones irreverentes, Mundo Negro, Asociación de Escritores de Madrid, Juglar, Aliar Ediciones, Knowmadas books y T-Raptor Editorial.

A todos ellos se suma como novedad especialmente destacada una caseta que reunirá las obras de numerosos autores palentinos, una presencia que permitirá a la Feria del Libro convertirse en un espacio de referencia para conocer las creaciones de los autores de la provincia. Los promotores de esta caseta han colaborado en la elaboración del programa de actividades complementarias de la feria y han propiciado de esta manera su enriquecimiento respecto a años anteriores.

En su conjunto, esta suma de editoriales, librerías e instituciones permitirá a los aficionados a la lectura acceder a una variada oferta en la que tendrán cabida las temáticas más diversas, desde el libro infantil a la literatura en todos sus géneros, pasando por publicaciones de ámbito local y regional, cómic, libro religioso, guías divulgativas o mapas, entre otras.

La principal novedad en la próxima edición de la Feria del Libro será la programación de numerosas actividades complementarias. Estas propuestas darán comienzo el viernes 29 con la lectura de microrrelatos a cargo del Grupo Esprosados y con la actuación musical de Binomio Nómada. Un día más tarde, tendrá lugar el cuentacuentos de Erica González y un espectáculo de fábula musical por parte de Natalia Bravo y Aris Abad. El domingo 31, serán Demelsa Hernández y Rosana Largo quienes aproximen al mundo de los cuentos al público de la feria desde diferentes perspectivas, al tiempo que Aida Acítores y Laura R. Lázaro impartirán el taller 'Cosas que soy siempre seré'.