Quince globos aerostáticos anuncian las fiestas de Valladolid Las aeronaves despegaron desde distintos puntos de la ciudad y el alcalde deseó «alegría, diversión y respeto» para estas Ferias

Uno de los globos, a su paso por las inmediaciones de la Catedral de Valladolid

El Norte Valladolid Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:24

La ciudad de Valladolid ha disfrutado a última hora de esta tarde del «gran aperitivo», antes de comenzar la Feria y Fiestas por la Virgen de San Lorenzo, que supuso el despegue de 14 globos aerostáticos que llenaron el cielo de la urbe vallisoletana de «color y aventura».

Así lo definió el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que calificó esta actividad como un «gran aperitivo» del 25 aniversario de la Feria y Fiestas en honor a la Virgen de San Lorenzo, que comienza mañana viernes con la lectura del pregón.

Los globos aerostáticos partieron a última hora de la tarde de distintos puntos de la ciudad, entre ellos la Plaza Mayor vallisoletana, para cubrir el cielo de color y que los pucelanos pudieran disfrutar en sus barrios de los despegues antes de que los globos se unieran en el cielo.

En cuanto a la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, el alcalde deseó «que la gente disfrute, se olvide de los problemas y se lo pase bien» con un programa «muy bueno, que gusta a todo el mundo» y que se desplegará por «todos los puntos de la ciudad» en una celebración que Carnero espera que conlleve «alegría, diversión y respeto».