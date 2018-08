Programa del martes 4 de septiembre de las Fiestas de Valladolid 2018 Concierto de Rozalén en Madrid. / JAVIER LÓPEZ / EFE Quinto día de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo EL NORTE Valladolid Miércoles, 8 agosto 2018, 18:44

Por la mañana

-De 12:00 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 h. Plaza de Portugalete. Programación infantil: Parque de hinchables y talleres de PlayMais y Chapas personalizadas.

-De 12:00 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h. Exteriores de El Corte Inglés de Paseo de Zorrilla. Parque infantil de la 'Vuelta al cole'.

-12:00 h. Zona Vadillos (Plaza de la Danza). Juegos Campus Deportivo. Familiar.

-De 13:00 a 16:00 h. Avenida Medina del Campo y calle Alarcón. Actividades musicales y de animación en la Feria de Día.

-13:00 h. Avda. Fernando Ferreiro. Degustación de sardinas. Peña Huracán.

-13:30 h. Aparcamiento del Estadio José Zorrilla. Izado de Banderas de la Comunidad Valenciana y de Salamanca.

Por la tarde

-De 16:00 a 20:00 h. Polideportivos Miriam Blasco y Parquesol. XXXVI Trofeo Virgen de San Lorenzo Fútbol Sala. Memorial Jesús Jañez.

-Desde las 16:30 h. Real de la Feria. Instalación de atracciones. Se prolongará hasta el 23 de septiembre. Día del niño (domingo 16) al precio de 2 euros. A partir del lunes 17, toda la semana a 2,50 euros.

-17:00 h. Instalaciones Don Bosco. XXV Trofeo Nacional de Fútbol Infantil 'Ciudad de Valladolid'.

-17:00 h. C. F. Felicísimo de la Fuente. XLIII Trofeo Memorial de Fútbol Felicísimo de la Fuente.

-De 17:00 a 19:30 h. C. F. Ribera de Castilla. XX Edición Trofeo Claudio Manso Cachazo.

-De 17:00 a 20:00 h. Acera de Recoletos. Caricaturistas. Un dibujo por una sonrisa.

-De 17:30 a 21:00 h. Estación La Esperenza. XXVII Exposición Ferroviaria.

-17:30 h. Residencias y Centros de Personas Mayores. Dúo Atracción. Residencia Asistida. Ctra. Rueda, 64.

-17:30 h. Residencias y Centros de Personas Mayores. Dúo El Salón. Residencia Asistida. Ctra. Rueda, 64.

-De 18:00 a 22:00 h. Parking Vallsur. Circuito 'La Granja'.

-18:00 h. Aparcamiento del Estadio José Zorrilla. Gymkana: actividades para las Secciones de Juventud.

-18:00 h. Desembocadura del Esgueva. Jesús Puebla, 'Silencio por favor'. Familiar.

-18:00 h. Pilarica (Plaza Rafael Cano). Fierabrás Títeres, 'El sueño del dragón'. Familiar.

-18:00 h. C. C. Delicias. Telón de Azúcar, 'Cosas que no hay que olvidar'. Familiar.

-18:00 h. Rondilla (Plaza Alberto Fernández). Escape Room 'El Sanatorio'.

-De 18:00 a 22:00 h. Cúpula del Milenio. Magia infantil, de salón y Gran Gala de noche.

-18:30 h. Villa del Prado (Plaza Juan Pablo II). Juegos Campus Deportivo. Familiar.

-De 18:30 a 21:30 h. Paseo de las Moreras (zona paseo). Actividades para jóvenes: Feria del Deporte. Exhibiciones deportivas, juegos, Gymkana, sorteo de material y regalos.

-18:30 h. Plaza Zorrilla-Recoletos. Gigantes y Cabezudos de Valladolid. Acompañan dulzaineros 'Del Duero'.

-De 19:00 a 20:00 h. Avda. Fernando Ferreiro. Animación infantil: Tina y su espectáculo. Peña Huracán.

-19:00 h. Instalaciones Don Bosco. XXV Trofeo Nacional de Fútbol Infantil 'Ciudad de Valladolid'.

-19:00 h. C. F. Felicísimo de la Fuente. XLIII Trofeo Memorial de Fútbol Felicísimo de la Fuente.

-19:00 h. Plaza Fuente Dorada. Animación. Micro Abierto. Organiza Asociación Acrova.

-19:00 h. Parque Alameda (explanada Centro Cívico). The Freak Cabaret Circus, 'Bicirco'. Familiar.

-19:00 h. Paseo de las Moreras (Zona chopera). Programación infantil: Fabularia Teatro. ¡Ultreia!, camino de ocas y estrellas.

-De 19:00 a 22:00 h. Paseo de las Moreras (Campos de fútbol y voleiplaya). Actividades para jóvenes: Talleres Kin-Ball, voley playa, parkour con botas, ultimate frisbee Valladolid, juegos de habilidad y estrategia.

-19:30 h. C. C. José María Luelmo. Teatro: Asociación Cultural Teatravies@s 'Cinco horas con Mario', de Miguel Delibes.

-19:30 h. C. C. Esgueva. Teatro: Bololo Teatro 'Por el Camino'. Adaptación de textos y poemas tradicionales sobre el Camino de Santiago.

-20:00 h. Plaza Circular. Bailes para adultos. Animación y baile social BailaSalsa.

-20:00 h. Iglesia de San Andrés. Concierto de Órgano Ferias de Valladolid.

-De 20:00 a 00:00 h. Acera de Recoletos, calle Rastro/María de Molina, plaza Santa Ana, lateral de la Catedral, plaza de Santa Cruz y calle Cascajares. Actividades musicales y de animación en la Feria de Día.

-De 20:00 a 01:30 h. Avda. Fernando Ferreiro. Espectáculo de variedades. Peña Huracán.

-De 20:00 a 23:00 h. Paseo de las Moreras. Actividades para jóvenes: programa Épsylon. Campaña informativa con monitores.

-De 20:00 a 23:00 h. Paseo de las Moreras. Actividades para jóvenes: programa Épsylon. 'No es no. Valladolid libre de agresiones sexistas' (carpa informativa).

-De 20:30 a 22:00 h. Parking Vallsur. Musical y Photocall con 'Los personajes más famosos de la tele'.

-20:30 h. Aparcamiento del Estadio José Zorrilla. Actuaciones: Grupo 'Nit de Foc' (Valencia) y Grupo de Baile 'Virgen de la Vega' (Salamanca).

-20:30 h. Pérgola del Campo Grande. 'Las Verbenas de la Feria': Orquesta Tucan Brass.

Por la noche

-21:00 y 22:30 h. Delicias (Parque de la Paz). Hell´s Breasts (ganador del III Festival Bosco en Vivo) y actuación de la orquesta Teclas.

-21:00 h. Plaza Mayor. Vila Chinaski.

-21:00 h. Paseo de las Moreras (escenario pistas deportivas). Actividades para jóvenes: Concierto Onda Rock. XV Certamen de Grupos Musicales Locales 'Ciudad de Valladolid'.

-21:30 h. Patio de San Benito. Festival de baile amateur de Valladolid, Danzadolid 2018: Noche de Danza Clásica y Contemporánea.

-22:15 h. Paraje del Caño Hondo. XIX Festival Pirotécnico 'Ciudad de Valladolid'. Sesión 2ª. Pirotecnia FML (Álava).

-22:30 h. Plaza Mayor. Concierto de Rozalén.