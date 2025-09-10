El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El cantante Fran Pahino actua en la residencia de mayores en Parquesol. Carlos Espeso

Fran Pahino: «Mi gran sueño es cantar en la Plaza Mayor de Valladolid»

El cantante vallisoletano mantiene vivo el espíritu con el que debutó en La Cabina en 1994

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:15

A Fran Pahino la cara se le ilumina cuando recuerda sus primeros pasos en la música. «Todo empezó en el karaoke», cuenta. Corría el año ... 1994, él tenía 18 recién cumplidos y acababa de ganar un concurso que le abrió la puerta a su primera actuación pagada en La Cabina, una famosa sala de fiestas que había de la calle García Morato. «Tenía muchos nervios, pero fue una experiencia preciosa. Estaba lleno de familia y amigos, lo recuerdo con mucho cariño», rememora.

