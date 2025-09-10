Fran Pahino: «Mi gran sueño es cantar en la Plaza Mayor de Valladolid»

A Fran Pahino la cara se le ilumina cuando recuerda sus primeros pasos en la música. «Todo empezó en el karaoke», cuenta. Corría el año ... 1994, él tenía 18 recién cumplidos y acababa de ganar un concurso que le abrió la puerta a su primera actuación pagada en La Cabina, una famosa sala de fiestas que había de la calle García Morato. «Tenía muchos nervios, pero fue una experiencia preciosa. Estaba lleno de familia y amigos, lo recuerdo con mucho cariño», rememora.

Han pasado más de 30 años desde aquella primera vez. Desde entonces, Fran ha recorrido escenarios de Valladolid y otras ciudades, siempre con la única ilusión de disfrutar y hacer disfrutar al público. Estudió Imagen y Sonido y en la actualidad Fran reparte su vida entre su trabajo en un despacho de abogados y la música, su gran pasión. «Entre semana estoy en la oficina, y los fines de semana los dedico a las actuaciones», explica.

En estas fiestas de la Virgen de San Lorenzo, Fran tiene varias citas con su público. El viernes 5 de septiembre actuó en la caseta de La Solana, en pleno corazón de Feria de Día y el martes 9 actuó ante los mayores de la Residencia Parquesol. «Intento adaptarme al público para que disfrute al máximo. Me encanta ver cómo la gente se lo pasa bien con lo que hago», dice.

Él es sobrino del mítico Alfonso Pahino, referente indiscutible de la canción melódica a nivel nacional. Su primo José Antonio y su hermano Miguel, del grupo Dos de Picas, completan esta saga de cantantes. «Llevar el apellido Pahino es un orgullo. Todos conocemos lo que significa Alfonso para la música y me encanta escuchar cómo otros artistas hablan maravillas de él. Yo simplemente intento dar lo mejor de mí», comenta.

Sus referentes son variados, desde Nino Bravo, Camilo Sesto o Luis Miguel, hasta Queen o El Último de la Fila. También se declara amante de las bandas sonoras de cine. «Ahí está la esencia de la buena música», opina. Entre sus recuerdos más emocionantes está su paso, en 2007, por el programa televisivo Misión Eurovisión, en el que se buscaba un cantante que representara a España en el festival europeo. «Fue impresionante. Era la primera vez que salía en la tele y saber que había millones de personas viéndome… Fue un subidón», recuerda. Llegó a clasificarse para semifinales, pero finalmente el elegido fue D'Nash. «Fue una experiencia increíble», asegura.

Y aunque ha grabado ya dos trabajos, su gran reto ahora es crear canciones propias que le permitan dar un paso más allá en el panorama musical. «Estoy estudiando producción musical y armonía, decidido a construir mi propio camino en la música», explica con decisión. «Estoy muy feliz de actuar en las fiestas de mi ciudad. Es algo que realmente me emociona. Quién sabe si, algún día, podré hacerlo en la Plaza Mayor. Ese es mi gran sueño», concluye.