Carlos Jean, antes de pinchar en Valladolid: «Me gusta llevar la música a terrenos sorprendentes»

Creador infatigable, en el historial de Carlos Jean hay tantas nominaciones y premios como colaboraciones con estrellas como Shakira, Bosé o el mismísimo Alejandro Sanz. ... Volcado actualmente en el mundo de las bandas sonoras, Jean no suelta sus otras facetas en platós de televisión, en pequeñas salas o bien en grandes eventos como el que ofrecerá este domingo, compartiendo cartel con Joyse y Don Diablo. Mr. Dabada suma y sigue.

-¿Varían sus sesiones sustancialmente entre una pinchada en el Desierto Rojo y otra en una Plaza Mayor?

-Claro, cambian mucho. En el Desierto Rojo las sesiones son más íntimas, más de club, con gente bailando de principio a fin. En la Plaza Mayor la energía es distinta: es más épica, de brazos arriba, de momentos grandes que se quedan en la memoria. Pero al final todo depende de la conexión con la gente, de dejarte llevar por lo que va pasando en cada minuto.

-¿Qué tiene preparado para este domingo en un gran escenario y en una pista de baile tan grande como es la Plaza Mayor de Valladolid?

-La verdad es que es un placer volver a Valladolid y, sobre todo, repetir en un sitio tan especial como la Plaza Mayor. Estuve hace muchos años pinchando allí y tengo un recuerdo increíble. Es un espacio único, con gente de todas las edades y estilos. Mi objetivo es hacer una sesión muy divertida, mirando siempre al público, viendo cómo reacciona. Me gusta preparar versiones diferentes de canciones que todo el mundo conoce, pero llevadas a un terreno nuevo, sorprendente.

-Comenzó a conocérsele con Najwa Nimri y con un hit como fue Mr. Dabada. ¿Qué recuerdos guarda de aquellos tiempos?

-Guardo recuerdos muy bonitos. Najwa es amiga y seguimos en contacto. De hecho, el año pasado volvimos a hacer música juntos. Nunca hemos perdido esa conexión. Mr. Dabada fue mi salto en solitario, un paso para explorar cosas diferentes. Siempre digo que mi carrera es transversal: un día bajo de la cabina y me pongo a trabajar en una orquesta sinfónica para una película, y otro día hago un arreglo electrónico. Esa mezcla define lo que soy.

-Actualmente está centrado en bandas sonoras. ¿Cuál le ha llenado especialmente? ¿Le absorbe mucha energía dejar la cabina para enfrentarse a la creación musical para la pantalla?

-Me gusta moverme en varios terrenos. Hacer bandas sonoras me apasiona porque te obliga a trabajar la música con sensibilidad y respeto, y eso luego lo aplico también a la cabina. Cuando estoy con una película, como 'Dímelo Bajito' o la serie 'Salvador', para Netflix, me sumerjo totalmente. Y cuando necesito desconectar, me vuelvo a subir a una cabina. Creo que la riqueza está en combinar esas experiencias: la pegada de la electrónica y la sutileza de una escena de cine.

-¿Qué le ha supuesto participar en espacios 'prime time' como 'El Hormiguero'?

-Fue un cambio brutal. Yo fui al programa a hacer una entrevista de promoción y acabé con una sección semanal durante tres años. Imagínate lo que supone mostrar cada semana un proyecto nuevo en un programa de máxima audiencia. Mi popularidad creció de forma exponencial, hasta niveles que nunca había imaginado. Mucha gente me conoció por ahí, y todavía hoy, cuando una marca investiga quien soy, más del 70% de la gente me reconoce de manera espontánea gracias a 'El Hormiguero'. Fue una etapa impagable.

-Ha producido a muchos artistas. ¿Con quién ha congeniado mejor y por qué?

-He tenido la suerte de trabajar con muchos artistas increíbles: Fangoria, Miguel Bosé, OBK, Bebe… Cada proyecto ha sido distinto y enriquecedor. Con todos se genera una intimidad muy especial en el estudio. Recuerdo que hace poco me reencontré con Miguel Bosé en Cádiz y fue emocionante. Además, me hizo pensar en lo importante que es, a veces, pinchar canciones que yo mismo he producido. Mucha gente no lo sabe, pero cuando hago un 'bootleg' de Fangoria o de Bosé, en realidad estoy reinterpretando parte de mi propio trabajo.

-¿Conoce a los artistas con los que actuará el domingo en Valladolid, Joyse y Don Diablo? ¿Qué opina de ellos?

-Me encanta compartir escenario con artistas que crean su propia música. Don Diablo tiene un carrerón y un repertorio impresionante. Joyse también aporta mucho con sus canciones. Para mí siempre es un honor estar con gente que produce, que compone, que tiene un discurso propio. Estoy seguro de que el domingo será una noche apoteósica.

-¿'Give me the seventies' o 'Give me the 2000's'?

-Los 70 siempre, sin duda. Es una época musical espectacular: el funk, la frescura, la creatividad… Los 2000 también me gustan porque fueron muy épicos y ahí está, por ejemplo, Coldplay, uno de mis grupos favoritos. Pero al final lo importante es lo que decía Quincy Jones: solo hay dos tipos de música, la buena y la mala.