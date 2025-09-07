El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carlos Jean, durante una sesión en Logroño. Sonia Tercero

Carlos Jean, antes de pinchar en Valladolid: «Me gusta llevar la música a terrenos sorprendentes»

El artista actúa esta noche, desde las 21:45 horas, en la fiesta de dj's que se celebra en la Plaza Mayor

Roberto Terne

Roberto Terne

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:18

Creador infatigable, en el historial de Carlos Jean hay tantas nominaciones y premios como colaboraciones con estrellas como Shakira, Bosé o el mismísimo Alejandro Sanz. ... Volcado actualmente en el mundo de las bandas sonoras, Jean no suelta sus otras facetas en platós de televisión, en pequeñas salas o bien en grandes eventos como el que ofrecerá este domingo, compartiendo cartel con Joyse y Don Diablo. Mr. Dabada suma y sigue.

