El cantante de Arizona Baby durante el concierto.

El cantante de Arizona Baby durante el concierto. Rodrigo Jiménez

Arizona Baby, rock sin concesiones, desde Valladolid al mundo

Esta gran banda pucelana sorprendió a su entregado público en la que fue una vuelta a sus raíces y a sus fiestas «de siempre»

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:45

El día de la patrona se celebró en la zona de Moreras la segunda edición de Vivestival, con un concurso de músicos emergentes de Vive! ... Radio, en el que participaron los grupos Maref (Valladolid), Gekkõ (León) y Carameloraro (Salamanca). La cita concluyó con la actuación de Arizona Baby, una de las bandas más singulares y reconocidas que ha dado Valladolid en las últimas décadas. Con más de veinte años de trayectoria, seis discos a sus espaldas y giras internacionales en lugares tan dispares como Londres, México o Nueva York, siguen siendo fieles a la filosofía con la que empezaron: hacer rock honesto, sin artificios, siempre a su manera. Y es que, Arizona Baby no entiende de atajos. Su historia es la de un grupo que ha resistido a modas, etiquetas y cambios en la industria, y que defiende, por encima de todo, su forma de hacer música.

